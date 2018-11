Esquerda aprova novo escalão no adicional ao IMI

O primeiro passo foi dado em 2017 por proposta do BE, quando o grande património imobiliário começou a ser taxado por via do adicional ao IMI. Esta quarta-feira, a esquerda acaba de dar novo passo no mesmo sentido, tendo acabado de aprovar uma proposta, também dos bloquistas, para agravar o mesmo imposto.

Atualmente, quem tiver património imobiliário até 600 mil euros (ou até 1,2 milhões de euros se for casado ou viver em união de facto e partilhar esse património) está isento do imposto. Entre os 600 mil euros e um milhão de euros, a taxa é de 0,7%; a partir do primeiro milhão, é de 1%.

A esquerda conseguiu agora, no terceiro dia de votações na especialidade para o Orçamento de 2019, fazer aprovar um novo escalão para obrigar quem tem património mais elevado a pagar mais. O acordo, entre propostas do PCP para taxar valores superiores a 1,5 milhões com uma taxa de 1,5% e do BE para ser de 2% acima dos dois milhões, acabou por ficar num valor intermédio: 1,5% para património acima dos dois milhões de euros. PSD e CDS não estiveram de acordo, mas não foi suficiente para barrar a medida, contestada sobretudo entre as associações de proprietários.