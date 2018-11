Santana apresenta-se aos outros partidos

A direção da Aliança decidiu pedir audiências aos outros partidos para apresentação de cumprimentos. Pedro Santana Lopes já começou os contactos e aguarda acertar datas mas a sua intenção é começar pelos partidos de centro-direita.

PSD e CDS deverão ser os primeiros, num sinal de que é nesta área que a Aliança se quer começar a afirmar. O Partido Socialista também terá primazia, mas a ideia é estender a apresentação de cumprimentos também ao PCP e ao BE.

Assunção Cristas já falou com Santana Lopes e Rui Rio, líder do partido (PSD) que Santana abandonou para se lançar no novo projeto, manteve uma boa relação com o ex-parceiro "laranjinha" sem nunca ter expressado animosidade com a sua saída.

Tendo ocorrido transferências de militantes que abandonaram o PSD para se aproximarem da Aliança - o ex-autarca Carlos Pinto, o ex-ministro Martins da Cruz e Luís Cirilo e Firmino Pereira, dois operacionais do partido no norte, são exemplos -, é esta, naturalmente, a reunião que está a suscitar maior expectativa na direção do novo partido.