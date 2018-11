Governo admite aumentar em 20 milhões verba para passes nos transportes públicos

Insuficiente, inaceitável, curto. Confrontado com as críticas de todos os partidos sobre as insuficiências da sua proposta para reduzir o preço dos transportes públicos, o Governo acabou por admitir a abertura para aumentar em 21 milhões de euros a verba prevista no Orçamento do Estado para este efeito.

Foi o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, o responsável por fazer o anúncio durante a manhã desta terça-feira, segundo dia de discussão e votação na especialidade do Orçamento para 2019: o Governo está disposto a aumentar a dotação do programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos de 83 para 104 milhões de euros, exatamente o valor que consta da proposta de alteração apresentada pelo PCP.

A novidade chegou depois de o Governo ter ouvido críticas de todos os lados sobre uma proposta inicialmente adiantada por Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e que o Executivo disse querer estender a todo o país, para baixar os preços dos passes. Neste OE, o Governo alterou a própria medida para incluir também as ilhas. O problema, disseram os restantes partidos, é que a verba e a forma do programa não permitem que se aplique a todo o território nacional, que mesmo na oferta de transportes públicos é muito desigual.

A maior parte das propostas de alteração dos partidos tem, aliás, a ver com a aplicação do programa a todo o país. O BE disse fazer uma "avaliação negativa do montante e critérios previstos", garantindo que "não chegam" para fazer uma mudança "que se veja" no acesso aos transportes públicos, pelo que os bloquistas propõem que se use a receita do imposto sobre os combustíveis (ISP) para financiar, por exemplo, passes gratuitos para crianças com menos de doze anos em todo o país. Para o PSD, é "inaceitável que todos os portugueses paguem as reduções de alguns". Mas o Governo, concedendo que a verba seja aumentada, garantiu que a medida poderá ser adequada para o território nacional por inteiro, uma vez que as comunidades intermunicipais - e não só as áreas metropolitanas - estão incluídas na sua proposta.