Esquerda chumba redução do imposto sobre os combustíveis

Era um braço de ferro anunciado ainda antes de ser época de Orçamento. Em junho, o CDS tinha tentado fazer aprovar a redução do imposto sobre os combustíveis (ISP), mas apesar do aval inicial da esquerda, a coligação negativa acabou abortada. Com uma promessa: o assunto voltaria na altura de discutir o Orçamento, como até o Governo referiu.

O Executivo acabou por reduzir o ISP, na passada sexta-feira, através de uma portaria, mas apenas para a gasolina, o que CDS e PSD consideraram um "embuste" e uma forma de enganar os consumidores, dada a quantidade de veículos que se movem a gasóleo. Ainda assim, os partidos de esquerda não vão alinhar com a direita para reduzir o imposto também para o gasóleo pela via orçamental, confirmaram fontes oficiais do PCP e do Bloco de Esquerda ao Expresso.

No caso dos bloquistas, o chumbo é explicado com as negociações que decorrem em paralelo com o Governo sobre temas como a fatura da eletricidade, que consideram prioritárias, e compensatórias, para o bolso dos contribuintes. Já o PCP tinha dito esperar que o Governo acertasse o imposto para o gasóleo através de portaria - o que até agora não aconteceu - apesar de, antes do verão, João Oliveira, líder parlamentar, ter chegado a prometer que a matéria seria "resolvida no Orçamento para 2019".

O CDS - como o PSD - vê assim, de novo, as suas pretensões frustradas. Ainda esta manhã o deputado democrata-cristão Pedro Mota Soares tinha recordado que a esquerda chegou a criticar o aumento do ISP (que inicialmente tinha sido aumentado pelo Governo para compensar a baixa dos preços dos combustíveis, situação que já não se verifica), lançando o desafio para uma aliança contra o Governo: "Marcámos um encontro para este dia. Hoje é o dia". Afinal, não foi.