Câmara do Porto quer que Estado retire de hasta pública quartel devoluto para construir habitação a preços acessíveis

Vereação aprovou, com a abstenção do PSD, a proposta da CDU para que os terrenos do antigo Quartel de Cavalaria de São Brás, cedidos pelo município no início do século passado ao Ministério do Exército sejam retirados de venda em hasta Público e negociados com a Câmara do Porto para habitação a preços controlados

A vereação da Câmara do Porto aprovou, esta terça-feira, com a abstenção do PSD, uma proposta da CDU a solicitar ao Governo que cancele a venda em hasta pública do antigo Quartel de Cavalaria de São Brás e de um prédio nas ruas 31 de Janeiro e da Madeira.

A moção apresentada por Ilda Figueiredo ao executivo reivindica que os imóveis possam ser disponibilizados para “habitação a preços acessíveis, em defesa do pequeno comércio e do movimento associativo da cidade”. Para tal, a autarquia vai propor ao Governo, através do Ministério das Finanças, que retire o aviso de “venda dos imóveis e promova a sua negociação com o município“.

A intenção de reaver do Estado os terrenos do antigo Quartel de Cavalaria conhecido por Monte Pedral, localizado na Baixa do Porto, para construir habitação a preços controlados já havia sido revelada por Rui Moreira na Assembleia Municipal, há uma semana, tendo o autarca informado ter escrito uma carta nesse sentido ao ministro da Defesa, João Cravinho. Na missiva, o autarca solicita que o Estado restitua os terrenos do quartel devoluto, cedido ao Ministério do Exército em duas frações, uma em 1904 e, posteriormente outra em 1920, que perfazem na sua totalidade cerca de 25 mil metros quadrados.

“Certo é que não há lá cavalo nenhum, apenas dois tanques de guerra abandonados com ervas em cima”, adiantou o presidente da Câmara do Porto, referindo que o terreno, localizado entre a Rua de Serpa Pinto e a Rua da Constituição, pertence à autarquia. Segundo o aviso da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, o terreno em causa tem uma “área bruta privativa de 2683 metros quadrados e uma área total do lote de 5345 metros quadrados“. O imóvel abandonado tem como valor base de licitação €3,7 milhões e a hasta pública está marcada para o dia 18 de dezembro.

Das escrituras consta uma cláusula de reversão, segundo a qual “a cedência caducará logo que ao terreno ou à construção que sobre ele se fizer, for dado destino diverso do estabelecido”.

Já o edifício de sete pisos, na rua 31 de Janeiro e da Madeira, em pleno coração do Porto, com área bruta de 440 metros quadrados, tem por base de licitação de €528 mil.