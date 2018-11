Parlamento aperta regime das viagens dos deputados

Sete meses depois de o Expresso ter revelado que quase todos os deputados das ilhas beneficiam de um sistema que lhes permite receber duas vezes pelas viagens que fazem até casa, o Parlamento quer alterar as regras. Pelo menos é isso que conclui um parecer do conselho de administração da Assembleia da República (AR), aprovado esta quinta-feira, e que aponta para uma solução: as viagens dos deputados dos Açores e da Madeira devem passar a ser subsidiadas da mesma forma que são as dos deputados eleitos pelos círculos da emigração ou que viajam em representação do país ao estrangeiro.

O Expresso tinha noticiado que, devido à acumulação das ajudas de custo que a AR atribui a estes deputados (500 euros semanais, viajem ou não, sem necessidade de apresentar comprovativo de voo) com o subsídio social de mobilidade (um valor que paga, a partir de 86 euros na Madeira e 134 nos Açores, o preço do bilhete a qualquer cidadão das ilhas), estes parlamentares recebiam duas vezes pelas mesmas viagens, lucrando com o sistema. Entretanto, Ferro Rodrigues pediu à subcomissão de Ética do Parlamento um parecer sobre o caso. A conclusão foi clara: seria preciso alterar os métodos de pagamentos a estes deputados, para não permitir aproveitamentos. Apenas um ponto, inserido pelo PS, não colheu unanimidade entre os deputados da subcomissão: o processo deveria levar a uma avaliação das ajudas de custo atribuídas a todos os parlamentares.

