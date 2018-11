Marcelo e os professores: “Vou pensar. Só decido depois de ver o Orçamento”

Marcelo Rebelo de Sousa não tomará uma decisão sobre o decreto do Governo que apenas aceita contar dois anos e nove meses do tempo de serviço congelado nas carreiras dos professores antes do Orçamento de Estado estar aprovado pelo Parlamento. "Só decido depois da aprovação do Orçamento", confirmou o Presidente da República ao Expresso.

O decreto ainda não chegou ao palácio de Belém e Marcelo, que sempre teve dúvidas sobre promulgar o diploma, tem agora um dado novo: uma maioria alternativa à que tem sustentado o Governo aprovou, esta segunda-feira, uma norma no Orçamento do Estado que força o Executivo a comprometer-se com a definição do tempo e do modo para a contagem do tempo de serviço congelado nas carreiras dos docentes. Perante isto, Marcelo ganha tempo e não vai precipitar uma decisão antes do Orçamento lhe chegar às mãos, o que não deverá acontecer antes do dia 10 de dezembro.

"Vou pensar. Só decido depois de ver o Orçamento". O Presidente quererá avaliar que condições existem para o Governo aceitar dar mais aos professores do que o tempo que unilateralmente decidiu no decreto em causa. Porque se António Costa se mantiver intransigente, vetar o decreto pode significar para os professores ficarem sem nada.

Assim, com uma decisão maioritária do Parlamento que, com os votos do PSD, BE e PCP, forçou o regresso às negociações, Marcelo Rebelo de Sousa aguarda para ver o que o Governo fará ao decreto e se o envia intacto para Belém ou se o altera em conselho de ministros.

Num caso ou noutro, o Presidente esperará para ver o texto final do Orçamento. E para ponderar politicamente a decisão perante um dos maiores imbróglios que António Costa e o seu Governo se arriscam a viver na reta final da legislatura.