Costa sublinha “grande esforço” do Governo para aumentar o número de alunos no ensino superior

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou esta segunda-feira o "grande esforço" do Governo para aumentar o número de alunos no ensino superior, afirmando que a grande aposta é o reforço da ação social escolar.

Segundo António Costa, a aposta passa por um plano de alojamento em residências escolares.

Durante um debate com professores e alunos da Universidade do Minho, por ocasião dos três anos de Governo, o primeiro-ministro foi confrontado com uma proposta de um estudante sobre a abolição das propinas.

O primeiro-ministro respondeu que a aposta deve ser centrada no reforço da ação social escolar. "É bastante mais eficaz investir na ação social escolar e no alojamento", defendeu.

O chefe do executivo lembrou que atualmente já há mais 17 mil estudantes no ensino superior do que em 2015.

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, disse que está em curso um plano para a criação de 5000 novos alojamentos para estudantes universitários até 2021.