Marques Mendes pede demissão do presidente da Câmara de Borba

O comentador político falou este domingo sobre o acidente na pedreira de Borba e apontou as falhas políticas dos últimos dias. Considera que o presidente da Câmara já se devia ter demitido e critica a “palavra de calculismo político” do primeiro-ministro

No seu habitual espaço de comentário no "Jornal da Noite" de domingo da SIC, Luís Marques Mendes analisou o grande tema nacional da semana — a tragédia de Borba — e começou por mostrar como Portugal continua a ser um país de contrastes. Por um lado temos a organização da Web Summit, “expoente máximo da modernidade tecnológica” e passadas poucas semanas dá-se “o colapso de uma estrada que dá origem à morte de pessoas”. “Dá que refletir”, considera, sem poupar nas palavras ao olhar para o acidente como uma “falha do Estado”.

Em primeiro lugar, Marques Mendes apresenta a “falta de investimento público” como um dos maiores problemas, ao qual se junta a manutenção — “somos bons a fazer obra pública nova, mas falhamos sempre na conservação da obra pública que já existe” — e a fiscalização. Depois há que perceber que “temos as prioridades invertidas”. “Somos capazes de passar um tempo imenso a discutir coisas acessórias, como o IVA das touradas. Mas essa é uma questão que não é essencial. Só discutimos o que é essencial, como a segurança das nossas infraestruturas, quando há uma tragédia.” “Devíamos aprender um bocadinho”, considera.

E depois “há que apurar responsabilidades criminais, sem esquecer as políticas”. Marques Mendes destaca que “o Ministério Público abriu, e bem, uma investigação”, mas que isso não basta. Para o comentador político, as instituições e os seus representantes devem dar o exemplo e assumir as suas responsabilidades nesta tragédia.

Sem deixar de recordar a tragédia de Entre-os-Rios — “Quando caiu a Ponte de Entre-os-Rios, demitiu-se o então ministro Jorge Coelho, que a culpa não podia morrer solteira”, lembrou —, Marques Mendes considerou que caso estivesse em causa uma estrada nacional, todos “estariam a exigir a demissão do ministro”.

“Como é uma estrada municipal, eu acho que há uma responsabilidade que tem de ser assumida. O presidente da Câmara já devia ter-se demitido ou deve demitir-se nos próximos dias. Quem está no topo da hierarquia tem de assumir as responsabilidades.” Segundo o comentador, “só ele podia decidir encerrar” aquele troço, assegurando a “questão essencial da segurança dos cidadãos”.

Quanto à atuação do primeiro-ministro, Marques Mendes considera que António Costa “age mal sempre” quando estão em causa tragédias e que repetiu a atuação dos incêndios. “António Costa não foi a Borba e devia ter ido”, tal como Marcelo Rebelo de Sousa foi, e devia ter falado logo em vez de só falar ao terceiro dia — “de uma forma fria, calculista”, afastando o Estado de qualquer culpa. “Quando estão a morrer pessoas, António Costa tem uma palavra de calculismo político.”