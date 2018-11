Marques Mendes destaca a “corajosa cruzada contra a corrupção” de João Lourenço e fala de uma “revolução tranquila”

Angola esteve em destaque no espaço de comentário de Luís Marques Mendes. No "Jornal da Noite" deste domingo

Luís Marques Mendes esteve à conversa com Clara de Sousa este domingo, e aproveitou o seu espaço de comentário no "Jornal da Noite" para falar da passagem do Presidente angolano por Portugal. Para o comentador político, conhecido por destacar os principais pontos de cada intervenção por tópicos, “há quatro conclusões essenciais da visita de João Lourenço a Portugal”.

No plano político, Marques Mendes considera que se trata de um momento que marca a normalização “em definitivo” das relações entre os dois países, ao qual se junta o facto de “a imagem de Angola em Portugal estar a mudar para melhor” — com o Presidente João Lourenço a assumir-se como “o grande autor desta mudança”. Marques Mendes considera que o chefe de Estado angolano tem um estilo direto e frontal, que tem ganhado expressão nesta “corajosa cruzada contra a corrupção”.

Numa visita que teve uma grande carga política, o plano económico acabou também por assumir uma grande importância. Angola precisa de investimento rápido e os portugueses, “que estão em Angola e conhecem melhor [o país] que os outros, como os americanos, os chineses, os franceses ou os alemães”, têm aqui uma “grande oportunidade”. O tempo de ação dos empresários portugueses é mais curto e isso acaba por ser uma vantagem numa altura em que o país angolano necessita para de resultados rápidos.

Ainda no plano económico, Marques Mendes destaca aquela que considera ser a grande novidade concreta desta visita: “Afinal Angola vai manter-se no BCP”, expressa, referindo que esta notícia acaba com um tabu que existia. Mostra confiança no banco e é importante na relação entre empresários”.

Revolução tranquila

Além das relações entre Portugal e Angola e das questões económicas que podem marcar a agenda dos próximos tempos, Marques Mendes aproveitou a noite para analisar as mudanças em curso nos corredores do poder em Angola. Para o analista político estão em causa mais do que simples mudanças, quer sejam elas apenas cosméticas (como várias vozes expressam) ou de fundo. Segundo Marques Mendes, está a acontecer uma “revolução tranquila”. E exemplifica.

A instalação de uma economia de mercado é um forte sinal, ao qual se juntam outros sinais positivos como o crescimento da liberdade de imprensa, uma independência da justiça e o combate à corrupção. E depois há que olhar para o povo angolano, que apoia João Lourenço e está a fazer dele “uma estrela em ascensão”.

Na outra face da moeda estão os mais próximos do antigo regime de José Eduardo dos Santos, assim como várias elites que apoiaram Lourenço mas que agora estão preocupadas. O receio de investigações criminais e do repatriamento de capitais é real. Marques Mendes recordou que neste momento “há um ex-ministro preso, um filho de um ex-Presidente preso” e que isso é um grande sinal de mudança.