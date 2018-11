César ensaia discurso da maioria absoluta: direita “perdeu a cabeça” e a esquerda está “pouco preparada a governação”

Foram quase 25 minutos de discurso, mas o melhor estava mesmo reservado para o fim. No encerramento das jornadas parlamentares do PS, em Portimão, Carlos César apontou o dedo a bloquistas e comunistas (a quem se referiu apenas como os “outros”) e acusou-os de estarem “pouco preparados para entender a governação”.

Se dias antes, na conferência de imprensa para assinalar os três anos de Governo, António Costa já tinha afastado a hipótese de um futuro Governo socialista com BE e PCP (“a evolução dos partidos não permite esse avanço"), Carlos César trancou essa porta a sete chaves. Referindo-se às propostas de alteração ao Orçamento do Estado apresentadas pela esquerda, o líder parlamentar sugeriu que Catarina Martins e Jerónimo de Sousa estão “tomados por uma ansiedade pré-eleitoral de difícil compatibilização com o sentido de responsabilidade que os portugueses estimam”.

A direita não foi esquecida por Carlos César, claro. Com uma particularidade. Na véspera, António Costa fizera o exercício ao contrário: para atacar PSD e CDS, atingiu de forma colateral (mas em cheio) a esquerda; este domingo, para atingir BE e PCP, o líder parlamentar discorreu en passant sobre as maleitas da oposição: “A direita perdeu a cabeça e anda aí às pequenas, médias e grandes cabeçadas”, criticou o presidente do PS.

Um exercício retórico violento, mas não necessariamente recente. A grande novidade do discurso de César foi a sugestão de que só com uma maioria absoluta do PS nas próximas eleições será possível “proteger o futuro” e garantir que o país “não volta para trás”.

“Compete ao PS manter o diálogo, um diálogo particularmente à esquerda, mas compete-nos sobretudo manter o rumo. Devemos pedir, com consciência tranquila, um PS mais forte, que permita conduzir o país por um caminho mais seguro”, rematou o líder parlamentar socialista.

A acreditar nas recentes declarações de António Costa e Carlos César, a conclusão só pode ser uma: no PS, já todos querem virar a página da ‘geringonça’. É hora de começar a pedalar apenas e só sobre duas rodas.