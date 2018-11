 "Um orçamento sem cativações é o mesmo que um carro sem travões", diz António Costa

Num balanço longo balanço de três anos de Governo, Primeiro-Ministro alertou que se os partidos aprovarem todas as propostas uns dos outros na especialidade seria uma catástrofe orçamental, equivalente a uma derrapagem de € 5,7 mil milhões. Contas certas foi a palavra mais repetida por António Costa

António Costa não vai pedir a maioria absoluta do PS nas próximas eleições legislativas. Não porque não o queira, mas porque “as maiorias merecem-se ou não” e cabe aos portugueses fazerem o seu julgamento do mandato no dia das eleições legislativas. “E eu estou disponível para ser julgado”, afirmou, esta sexta-feira, no Porto, dia em que numa conferência de imprensa, aberta a perguntas, fez um balanço de mais de 1h30 dos três anos de governação.

A queda do PSD nas sondagens e a vantagem crescente para o PS foi a única questão a que se escusou responder, alegando que não comenta sondagens: “Não se sabe o resultado das mesmas amanhã. Só interessa o que os portugueses aos partidos nas urnas”. À distância de menos de um ano das legislativas, António Costa para já a promessa que não irá fazer campanha a combater o BE, PCP e PEV. “Não é inteligente ir combater os partidos que apoiaram esta solução governativa”, defende, lamentando que o “BE não tenha definido como objetivo eleitoral o combate da direita, mas enfraquecer o PS”, numa altura em que as esquerdas se uniram, após 40 anos de divisão.

Ao modelo governativo em que quase ninguém acreditava durasse mais de seis meses, não poupou elogios, por considerar que dinamizou as democracia, deu-lhe mais vida, alargou o leque de opções dos portugueses e a sua representação governativa. António Costa deixou ainda a porta aberta uma repetição da atual solução governativa, que julga terá sido mais eficaz do que se tivesse feito uma coligação. “O Governo não é uma prisão, não tem de ter os partidos (que o apoiam) lá dentro”, sustenta, revelando que faz mais sentido haver convergência.

Avesso a blocos-centrais

Uma vez mais, confessou-se avesso a blocos-centrais, entendendo que se em Portugal não se assiste à vaga de populistas “é pelo facto de em 2015 não termos capitulado e abençoado um Governo com o PSD e CDS”.

“Boas políticas dão bons resultados” foi uma das conclusões enunciadas por Costa, numa referência aos três anos de geringonça, que se tivesse de sintetizar numa frase seria: “Este Governo contribuiu para a recuperação da confiança dos portugueses através de mais crescimento, mais e melhor emprego, melhores salários e mais igualdade”. Umas das palavras mais repisadas desta sexta-feira foi “contas certas”, que permitiram ao país “recuperar a credibilidade internacional”.

“Se compararmos os dados do Eurobarómetro sobre a satisfação dos portugueses entre 2013 e 2018, vemos uma evolução francamente positiva de 15 para 75%”, avançou, lembrando ainda que Portugal é o segundo país da Europa com maior confiança na UE, só superado pela Lituânia, com uma evolução que subiu, no mesmo período, da casa dos 20 para os 57%.

O chefe de Estado relembrou ainda que a ideia de que não era possível virar a página da austeridade sem sair do euro era errada e que até foi possível mostrar o contrário, com equilíbrio e contas certas. “Somos o segundo país com a mais acentuada redução de desemprego e o terceiro da zona Euro na atração de investimento privado direto estrangeiro. Vamos no bom caminho e os resultados revelam que fizemos as escolhas acertadas”.

Se Mário Centeno se manterá num próximo Governo, o primeiro-ministro disse que esta não é altura própria para se fazer de composições de governos, antes de os portugueses se pronunciarem sobre que partidos quem na próxima legislatura. Mas não deixou de dizer que Centeno é um ótimo ministro das Finanças de qualquer Governo. Sobre se não teme que a aprovação na especialidade desvirtue o défice, António Costa avisou que a parovação de todas as propostas de alteração desequilibraria o orçamento em €5,7 mil milhões, “o que seria uma catástrofe”.

Eterno otimista, confrontado para apontar três erros da sua governação, apenas conseguiu descortinar dois, que até não “diria bem falhanços”, mas momentos dramáticos: a tragédia dos incêndios do verão passado - “que não desaparecerão da minha memória até ao fim da vida” - e o desaparecimento de material de guerra, de Tancos. “Foram de facto os momentos mais negativos”, admite.