Pinto Luz responde a David Justino e recusa entrar em “guerrilha interna” no PSD

Miguel Pinto Luz foi apontado como um dos críticos da atual direção do PSD, que desejariam posicionar-se para a sucessão de Rui Rio. Agora, está a ser criticado diretamente pela direção, neste caso, por David Justino, vice-presidente do partido, que o atacou esta sexta-feira numa entrevista à TSF. Em declarações ao Expresso, Pinto Luz, ex-líder da distrital social-democrata de Lisboa e atual vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, lamenta os ataques a "companheiros de partido", comportamento que considera "triste e quase trágico".

David Justino foi esta sexta-feira entrevistado no programa da TSF "Às onze no Café de São Bento" e foi duro para Pinto Luz: "A única coisa que eu conheço do dr. Miguel Pinto Luz foi o estado degradante em que deixou a distrital de Lisboa", disparou, apontando mesmo ao atual autarca de Cascais a resposabilidade pelos maus resultados do PSD nas autárquicas do ano passado (em Lisboa, o partido ficou atrás do CDS, com apenas 11% dos votos). "Uma vergonha", rematou. E estendeu as críticas ao também social-democrata e presidente da Câmara de Cascais Carlos Carreiras, muito crítico de Rio: "O dr. Carlos Carreiras também é uma espécie de mentor..."

Ao Expresso, Pinto Luz reage às palavras de Justino recusando-se a colaborar no clima de "guerrilha interna" que a direção tem avisado que poderá trazer baixos resultados nas eleições do próximo ano. "Aparentemente, desta entrevista o que sobressai são ataques a companheiros de partido. Tudo isto é triste e quase trágico". E lamenta que Justino não tenha ouvido os avisos de Rio sobre as consequências de guerras internas no partido que podem prejudicar eleitoralmente o PSD. "Eu não tenciono contribuir para isso; tenha pena de que Justino o faça. Espero vê-lo com o mesmo empenho a fazer campanha nas europeias. Eu lá estarei".

As críticas deixadas por Justino a outros sociais-democratas durante o programa não ficaram por aqui. Foram também dirigidas a Miguel Relvas, "mentor mais importante das conspirações do PSD", e o responsável por lançar publicamente o nome de Pinto Luz para uma hipotética sucessão na liderança do partido, caso o consulado de Rui Rio terminasse mais cedo do que o esperado. Também se refere ao ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que terá entrado nesses grupos conspirativos: "Até me faz um bocado de confusão como é que Luís Montenegro, que foi um excelente líder parlamentar, como é que ele se sujeita a que falem por ele".

Boa parte da conversa com Justino andou à volta da má relação de Rui Rio com os jornalistas e as fugas de informações que o líder social-democrata detesta que aconteçam, nomeadamente sobre o que acontece nas reuniões da comissão política do partido. Também o seu vice as criticou, considerando que, embora o problema esteja "na fonte" e não "necessariamente no mensageiro", isto cria "tensão" e "pressão", assim como uma "instabilidade e falta de confiança" dentro da própria comissão política, onde deixa de haver "liberdade de expressão".