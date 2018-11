NÃO PUBLICAR Marcelo prepara ida a Angola em março

Março é a data provável para Marcelo Rebelo de Sousa visitar Angola. O Presidente João Lourenço formalizou o convite e o Presidente português já se tinha feito convidado. Objetivo: não perder tempo a cimentar o novo ciclo das relações bilaterais.

Marcelo Rebelo de Sousa visita Angola em 2019 e o mês que está a ser trabalhado é março, confirmaram ao Expresso fontes diplomáticas.

O Presidente de Angola formalizou o convite durante a visita de Estado que está a efetuar a Portugal e o Presidente português não quer deixar passar muito tempo entre a vinda de João Lourenço a Lisboa e a sua ida a Luanda.

"Se a visita a Angola fosse só daqui a um ano era uma coisa, se for daqui a pouco tempo é outra", confirma fonte da Presidência da República. O próprio Presidente já tinha sinalizado ter pressa em aterrar em Luanda para selar, com afeto e proximidade, a atmosfera de reforçada cumplicidade que está a marcar esta passagem de João Lourenço por Lisboa.

"Marquem a data da visita e eu vou já", afirmou Marcelo nas vésperas de Lourenço chegar a Portugal. O PR português fez-se literalmente convidado: "Na primeira ocasião em que haja a oportunidade de ser convidado para ir a Angola -- porque, como sabe, a casamentos e batizados não se vai se não convidado --, ir a Angola para mim era ao mesmo tempo um grande casamento, um grande batizado, era uma grande festa. Mal seja convidado, a minha resposta, como é evidente, é: marquem a data que eu vou já", afirmou.

No primeiro dia da sua visita a Portugal, João Lourenço confirmou o convite ao dizer que esperava Marcelo "em breve" em Luanda. No discurso que fez no Parlamento, o Presidente de Angola até explicou que esta sexta-feira, no Porto, após o encontro com o primeiro-ministro António Costa, só serão assinados 12 acordos bilaterais (e não os cerca de 20 que estão a ser trabalhados) para se deixar os restantes para quando o PR português for a Angola.

Marcelo tem prevista, também para 2019, uma visita à China e, havendo eleições em Portugal em maio e em outubro, as datas que estão a ser trabalhadas em Belém para as duas deslocações apontam para março e abril. A primeira deverá ser Angola.