Lisboa. CDS lamenta adiamento da venda dos terrenos de Entrecampos e fala em “incompetência e incapacidade”

A vereação do CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa lamentou “todos os novos desenvolvimentos” relativamente à venda dos terrenos da antiga Feira Popular, que foi esta sexta-feira adiada, acusando o líder do Executivo de “incompetência e incapacidade”.

“Os vereadores do CDS muito lamentam todos os novos desenvolvimentos conhecidos em torno dos antigos terrenos da Feira Popular em Lisboa, que Fernando Medina apelidou de Projeto Integrado de Entrecampos”, referem os eleitos numa nota enviada à agência Lusa.

Para os centristas, “toda a atual situação tem duas explicações simples” e “representa uma forma muito própria de como a cidade de Lisboa tem sido tratada”, falando em “incompetência e incapacidade”.

A hasta pública relativa à Operação Integrada de Entrecampos, e que envolve os terrenos da antiga Feira Popular, foi interrompida esta sexta-feira para os candidatos poderem analisar as questões colocadas na quinta-feira pelo Ministério Público, retomando dia 3 de dezembro.

“A decisão do júri é de interromper” o procedimento, disse o diretor municipal de Gestão Patrimonial da Câmara de Lisboa, António Furtado.

A informação foi transmitida pouco tempo depois da abertura da hasta pública e antes de serem abertas as três propostas apresentadas.

Na quinta-feira, o Ministério Público (MP) aconselhou a Câmara de Lisboa a “reponderar” o projeto de requalificação que envolve os terrenos da antiga Feira Popular, “com vista a acautelar possíveis ilegalidades”, indicou à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Esta posição foi transmitida pelo MP num segundo “conjunto de questões” que dirigiu à autarquia, a respeito do projeto, depois de o CDS-PP ter apresentado um pedido de sindicância à PGR.

Lembrando que “o PS governa há 11 anos a autarquia”, os autarcas questionam se os socialistas durante esse tempo não tiveram “tempo, capacidade, arte, engenho para resolver esta questão tão importante para a cidade de Lisboa”.

“O que nos separa a nós, CDS na Câmara de Lisboa, e a liderança do PS é muito simples. Queremos para este espaço, tão importante para Lisboa, um projeto que seja sério, que cumpra e respeite todas as normas legais”, apontam, referindo que depois de terem “alertado para as situações de ilegalidade em reunião de Câmara, sem sucesso”, só “restou apresentar naturalmente uma exposição com todas as dúvidas ao Ministério Público”.

Os vereadores do CDS-PP dizem-se também empenhados “em contribuir para encontrar uma solução para os terrenos de Entrecampos”, mas “não a todo o custo”.

Por isso, os eleitos pedem que haja “respeito pela legalidade” e que este “seja um projeto bem feito e, realmente, uma mais valia e uma melhor liderança”.