João Lourenço: “O irritante desapareceu em definitivo”

"Se estamos a brincar com o fogo, temos a noção que essa brincadeira pode queimar. Vamos continuar a brincar com o fogo controlando-o, não deixando que ganhe a dimensão dos incêndios da Califórnia, porque temos de dar cabo dos marimbondos todos", disse João Lourenço em resposta à pergunta sobre o repatriamento de capitais proposto pelo Governo angolano até ao final deste ano.

O Presidente angolano deixou claro estar consciente desde o início que o programa de combate à corrupção que lançou há um ano continha riscos, porém, a sua prioridade é clara: "Temos de acabar com os marimbombos todos", sublinhando que são um grupo limitado. "Somos 28 milhões de angolanos, mas não há 28 milhões de corruptos", disse.

Quanto à colaboração que o Estado português possa ter nessas medidas, Marcelo Rebelo de Sousa limitou-se a reconhecê-las como "decisões soberanas do Estado angolano". No entanto, na medida em que elas possam ter consequências para "os dois Estados e para os dois povos", garantiu que "essas medidas não deixarão de ser acompanhadas de perto", disse o Presidente português.

Durante a conferência de imprensa no Palácio de Belém, que decorreu após o encontro dos dois chefes de Estado à porta fechada, João Lourenço anunciou a visita do PR de Portugal a Angola para o ano que vem, em "data a acertar pelas diplomacias". Referindo-se aos 12 instrumentos de cooperação que vão ser ser assinados durante esta visita oficial a Portugal, João Lourenço disse serem "apenas 12" para que não se esgotem os estreitamentos de laços de amizade e de colaboração económica "até à visita do PR português a Angola".

O Presidente de Angola esforçou-se por pôr fim à expressão "irritante" chamando-lhe "invenção recente do léxico português" e declarando não querer usá-la porque "nunca existiu um irritante", disse. Em alternativa, insistiu que esta visita de Estado serve para "falar de presente e de futuro" e resumiu o caso ao "incumprimento", por parte de Portugal, de um acordo do qual fazia parte. "Felizmente que foi resolvido pela mesma instituição que não o fez inicialmente, a Justiça", concluiu.

“Gostaríamos de esquecer que o petróleo existe”

Ambos os chefes de Estado sublinharam que a visita visita de três dias a Portugal do PR angolano que hoje se iniciou tem por principal objetivo "corrigir algo que nos parece mal", um "período demasiado longo sem visitas das primeiras figuras do Estado de ambos os países: "Os amigos querem-se juntos e devem visitar-se", disse João Lourenço.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou o momento presente como servindo o objetivo de "ultrapassar recriminações e suspeições mais antigas e mais recentes" e para reconhecer Angola como "um Estado com uma postura de abertura a outras latitudes, como parte das organizações internacionais e plataforma entre oceanos" com o Atlântico em comum com Portugal.

"Apesar de breve", a visita de António Costa a Angola foi citada por Lourenço como o reinício das relações entre os dois países após um interregno de cerca de nove anos: "Amanhã no Porto veremos a continuidade desta cooperação entre nós", afirmou, destacando "o papel dos empresários portugueses a investir em Angola e dos empresários angolanos a investirem em Portugal".

"Angola está a viver uma nova fase com reformas em vários domínios e investindo na diversificação da economia". Para tal, o Presidente angolano disse que contava com os empresários portugueses. De seguida sublinhou a diversidade de sectores que Angola tem "atualmente em letargia" e o desejo de esquecer o petróleo. "Gostaríamos de esquecer que o petróleo existe."

À pergunta sobre a posição do Estado português relativamente ao reconhecimento e compensação da sua responsabilidade histórica na repressão e escravatura, o PR português respondeu "enquanto cidadão e PR sem complexos": "Nós assumimos o papel que tivemos reconhecendo o que teve de mais positivo e de mais injusto para os outros, como perseguições religiosas e envolvimento na escravatura".

João Lourenço terminou a intervenção agradecendo diretamente a Marcelo: "Obrigada pelo convite e pela surpresa de me agraciar com a medalha do Infante D. Henrique, bem como com a distinção equivalente para a Primeira Dama".

