CDS acusa esquerda de obstruir investigação a Tancos e requer listas de material militar

O CDS pediu e o Ministério Público acedeu: ainda durante o mandato de Joana Marques Vidal na PGR, foram enviados aos deputados da comissão de Defesa as listas de material furtado e recuperado em Tancos. Mas, apesar de esses documentos estarem na posse do Parlamento, a esquerda não considera que possam ser transferidos para a comissão de inquérito que vai investigar o caso de Tancos. Para o CDS, que denunciou a situação esta quinta-feira, durante uma reunião da comissão recém-formada, é um caso flagrante de "obstrução" da investigação.

O problema começou na comissão parlamentar de Defesa, liderada pelo social-democrata Marco António Costa, que recebeu os documentos em causa. A questão, argumenta o PCP, é que alguns desses itens estão sob segredo de Justiça - uma justificação que começou por ser dada pelo antigo CEME, Rovisco Duarte, mas que não impediu a PGR de enviar os documentos aos deputados. Por isso, os comunistas fizeram um requerimento, que o PS e o BE vieram apoiar, para que as listas fossem devolvidas à PGR.

Para o CDS, esta intenção - assim como a sugestão para os centristas voltarem a pedir os documentos à PGR se os quiserem ver - constitui uma clara "obstrução da Justiça". Se estas informações já estão na posse do Parlamento, por que não entregá-los à comissão que vai investigar o caso de Tancos, mesmo que com os deputados obrigados ao dever de sigilo? A devolução dos documentos daria "um sinal muito preocupante" e um "padrão absolutamente errado" para um comissão de inquérito, argumentam os democratas-cristãos: que, de facto, os deputados "não querem" investigar o caso. "Se os documentos são úteis à Comissão de Defesa, são úteis à comissão de inquérito", concordou Carlos Peixoto, deputado do PSD.

A questão, que ocupou esta quinta-feira boa tarde da primeira reunião da comissão de inquérito após a tomada de posse dos seus membros, levou o CDS a apresentar já o seu primeiro requerimento. Os democratas-cristãos solicitam a todas as comissões parlamentares, nomeadamente a de Defesa, "o envio integral de toda a documentação que tenham em sua posse" sobre Tancos.

Comissão quer apurar a verdade?

O requerimento deu esta quinta-feira o mote para reforçar as acusações do CDS sobre a postura da esquerda nesta comissão. Depois de PS, BE e PCP terem viabilizado a comissão mas com reparos - a constituição da estrutura foi considerada "extemporânea" ou uma "brincadeira política" - os democratas-cristãos aproveitaram para insinuar que a esquerda não está verdadeiramente interessada em apurar todas as responsabilidades políticas no caso de Tancos. Também por oposição ao CDS, que diz vir para uma "verdadeira comissão de inquérito e não de debate político ou de cumprimentos", que encontrou inicialmente uma "enorme resistência" e acabou por "se tornar uma necessidade". "Temos uma intenção verdadeira de inquirição. Aí não tem de haver nenhum tipo de confronto político; estamos aqui para saber o que aconteceu. E a comissão ou está nesse estado de espírito ou não está".

As declarações de abertura da comissão consistiram em iguais partes em declarações das intenções dos partidos mas também a acusações sobre as intenções dos outros. No PCP, Jorge Machado atacou o CDS, partido que propôs a comissão e que limitou o objeto dos trabalhos aos acontecimentos desde o dia 28 de junho de 2017 (dia em que foi noticiado o roubo dos paióis de Tancos). Para os comunistas, uma forma de atacar este Governo e de isentar os anteriores de responsabilidades. "Não queremos acreditar que haja grupos parlamentares que queiram limitar o apuramento do dia dos factos para a frente", criticou Jorge Machado. O BE referiu-se a um desinvestimento nos paióis e na Defesa que é "marca do anterior Governo [PSD/CDS]" mas que "ainda não foi apagada por este". E garantiu sentar-se na comissão "sem qualquer tipo de obstrução, sem qualquer tipo de manobra dilatória".

No PS, as mesmas garantias: o deputado Ascenso Simões, defendendo a posição de devolver documentos sob segredo de Justiça ao Ministério Público, garantiu que os socialistas não partem condicionados para uma comissão que visa apurar responsabilidades de um Governo do PS. Mas também garantiu que não é possível analisar os acontecimentos apenas a partir do dia 28 de junho do ano passado. "Iremos fazer uma leitura enquadradora". E assegurou: o PS quer, no final, chegar a um relatório que seja aprovado por unanimidade e "está completamente disponível para ir tão longe quanto necessário para que não fique nenhuma dúvida" sobre o que aconteceu em Tancos e nos meses que se seguiram.