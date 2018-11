Aliança: “A tragédia de Borba está ligada à obediência cega a Bruxelas”

A posição é assumidamente “nova” e arrisca-se a ser uma marca identitária do partido que Santana Lopes vai levar a votos nas próximas eleições: uma força partidária que vem do espectro da direita e do centro-direita, que se afirma europeísta e a favor da Zona Euro, mas que contesta abertamente a “obediência cega” a Bruxelas e faz disso uma das suas bandeiras.

Foi essa a nota deixada por Carlos Pinto, antigo vice-presidente do PSD e ex-presidente da Câmara da Covilhã, na primeira conferência de imprensa da Aliança. No nº49 da Avenida da República (antiga sede da candidatura de Santana Lopes e atual quartel-general da Aliança), Carlos Pinto apontou o dedo a António Costa e a Mário Centeno e defendeu que tragédias como a de Borba “não podem deixar de estar ligadas à política do Governo em obediência cega a Bruxelas” e em nome do cumprimento dos” valores nominais do défice”.

Mesmo garantido que a Aliança é uma força “europeísta convicta, pela continuação na Zona Euro e pelo cumprimento dos Tratados”, o membro da comissão instaladora do partido defendeu que é preciso uma nova posição do Governo português que não seja de “mero seguidismo do eixo Berlim-Paris”.

“Muita coisa vai ter de mudar. Os portugueses têm de perceber que há forças políticas como a Aliança que não percebem que o PS, que tanto se empenhou em combater as medidas do anterior Governo, hoje já cativou mais despesa que o anterior Governo. O que temos hoje em Portugal é um condução da política económica e financeira em função exclusivamente do défice e não atendendo às peculiaridades que o país exibe”, sublinhou Carlos Pinto.

Falando num novo clima que se vai vivendo nas instituições europeias, onde o próprio Eurogrupo já questiona algumas posições assumidas pela Comissão Europeia, Carlos Pinto sugeriu que o Governo português deve endurecer a sua posição negocial e quebrar com o “fundamentalismo” dos comissários europeus. “Os portugueses estão a sofrer medidas de um fundamentalismo absolutamente inqualificável e nem assim estamos a merecer [a confiança] da Comissão Europeia”, criticou o antigo militante social-democrata, referindo-se aos reparos feitos esta quarta-feira pelos responsáveis portugueses ao Orçamento do Estado português para 2019.

Sem se comprometer inteiramente com o exemplo dado pelo Governo italiano, que se recusa a cumprir as exigências de Bruxelas, Carlos Pinto defendeu que a Comissão Europeia tem de respeitar o “contrato político” que é estabelecido entre Governos democraticamente eleitos e os seus eleitores e que as “peculiaridades de cada país não podem ser ignoradas”.

“Governo está apostado em comprar o voto”

Num plano mais interno, Carlos Pinto criticou o Governo pela forma como tem gerido áreas tão importantes como a Justiça (“há uma ausência de respostas aos portugueses”) e o preço dos combustíveis (“que tem acentuado as assimetrias entre Portugal e Espanha”), o antigo autarca centrou-se sobretudo na questão da Saúde, “cuja crescente degradação em termos de tempos de espera e qualidade de serviços e que está a prejudicar aqueles mais carenciados e está a colocar doentes e famílias no anonimato do seu drama”.

Para sustentar a sua crítica, Carlos Pinto lembrou também os “45,1 milhões de medicamentos em falta nas farmácias portuguesas, vários deles classificados como essenciais pela Organização Mundial de Saúde”, incluindo um “medicamento para tratamento da doença de Parkinson: só no mês de setembro deste ano registou 277 mil faltas”. “Não podemos tolerar esta situação”, denunciou o antigo autarca.

De acordo com o dirigente da Aliança, estes problemas registados na Saúde são resultado de uma estratégia errada de António Costa e demais ministros. “O Governo está apostado em comprar o voto, através de medidas fáceis e oportunistas, como a atribuição de manuais escolares para todos os alunos até ao 12º ano, sem qualquer noção de justiça social. Existe uma grande desorientação e uma falta de rumo em relação àquilo que é mais importante para o país”, apontou Carlos Pinto.