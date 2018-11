Ao primeiro convite de João Lourenço, Marcelo aceita: “Ir a Angola era, ao mesmo tempo, um grande casamento, um grande batizado”

O Presidente da República prometeu visitar Angola “na primeira ocasião” em que surgir um convite, numa entrevista em que não escondeu que “adoraria ser o convidado” do homólogo João Lourenço. Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que “adoraria” ser convidado por João Lourenço, escusando-se a abordar a possibilidade, colocada pelo jornalista, de a visita de Estado se realizar já no início de 2019.

“Na primeira ocasião em que haja a oportunidade de ser convidado para ir a Angola – porque, como sabe, a casamentos e batizados não se vai se não convidado –, ir a Angola para mim era ao mesmo tempo um grande casamento, um grande batizado, era uma grande festa. Mal seja convidado, a minha resposta, como é evidente, é: marquem a data que eu vou já”, acentuou.

O Presidente português recordou, porém, que “quem tem de decidir e fazer o convite é João Lourenço” para, logo a seguir, admitir: “Eu adoraria ser o convidado dele em Angola”. Por outro lado, Marcelo reconheceu implicitamente que “o irritante” causado pela acusação da justiça portuguesa ao ex-vice-Presidente de Angola Manuel Vicente está ultrapassado e que se abriu “um novo ciclo” nas relações bilaterais, com “protagonistas novos”, "novos desafios" e “projetos comuns” em ambos os países, o qual “tem condições para ser muitíssimo bom”.

“Pano de fundo magnífico para novo ciclo”

“Temos um pano de fundo magnífico para este novo ciclo. Agora depende de nós”, sublinhou, defendendo que “agora o que importa é olhar para o futuro”, mas sem deixar de assinalar que “o que ficou para trás teve, em termos globais, muitos aspetos positivos”. O mote agora é, para o chefe de Estado português, “servir as aspirações populares, que são muito concretas e lançam o desafio de ir mais longe no domínio das relações educativas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas”, mas também económicas e financeiras.

“O nosso protagonismo conjunto pode ser muito importante”, acentuou, recordando que “Angola tem um verdadeiro espaço vital de afirmação como potência regional e uma influência muito grande, quer no continente africano, quer na comunidade de países que falam português”. Ao assumir a próxima presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Angola estará “com uma projeção no mundo, na Europa, nas Américas, na Ásia, mais ambiciosa e com uma grande capacidade de se afirmar”.

O Presidente da República Portuguesa apontou os acordos que estão a ser ultimados, e que vão desde o domínio cultural ao social, reiterando que há muito trabalho comum a fazer em conjunto. “Nenhum de nós tem a tentação de querer ser monopolista ou estar excessivamente presente na vida do outro, mas sabemos que estamos condenados a encontrarmos, no bom sentido do termo, nesta cena mundial com um protagonismo muito importante”, sustentou.

Com Angola, acrescentou, quando se olha para trás, “há sempre mais realidades positivas do que negativas” e há mais angolanos em Portugal e portugueses em Angola e mais empresas a investir nos dois lados. Marcelo Rebelo de Sousa alertou, contudo, que “a grande riqueza” da relação luso-angolana “não pode ser cingida, embora seja muito importante, ao relacionamento e à cumplicidade pessoal entre os que estão no topo do poder político” e deve atravessar todo o tecido social.

“Porque aquilo que há de melhor entre nós é resultado do cruzamento natural dos povos. Dão-se bem! Dão-se bem, naturalmente! Agora, podem ainda dar-se melhor se pudermos ir mais longe em termos de colaboração entre os povos”, concluiu.