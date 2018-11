Marques Mendes e a polémica das touradas: “César usou o seu peso político para mostrar que há um mal-estar com Costa”

“O caso é mais sério do que pensa”, considera Luis Marques Mendes. O comentador da SIC afirma que a divergência entre o líder parlamentar do PS, carlos César, e o líder do partido e primeiro-ministro, António Costa, é motivada por um mal-estar que não é de agora, mas que vem de trás. E que só não está a ser mais amplificada porque, considera Marques Mendes, “a comunicação social tem sido complacente quando as divergências são dentro do PS”.

Em causa está a decisão da bancada parlamentar socialista de propor esta semana a redução do IVA nos espectáculos tauromáquicos para 6%, colocando-se contra a opção do governo em manter a taxa nos 13%. Uma proposta que foi subscrita, em primeiro lugar, pelo próprio líder parlamentar do PS, Carlos César.

Marques Mendes entende que todo o caso “começou com um exercício de arrogância moral e cultural da ministra da cultura, ao dizer: não vamos baixar iva das touradas, porque isto é uma questão de civilização.” Isso criou um mal-estar dentro do partido, que, no entender do comentador político, não teria atingido as dimensões que atingiu se as divergências não tivessem já vindo de trás.

“Carlos César tem peso político e quis desafiar António Costa”, considera Marques Mendes. “Nunca vi em democracia uma divergência assumida entre o líder da parlamentar e o líder do partido e primeiro-ministro”. E recorda que Costa foi obrigado a recuar: primeiro veio dizer que havia disciplina de voto - como de resto existe nas questões orçamentais - para depois vir afirmar que afinal os deputados do PS teriam liberdade de voto nesta matéria.

Na passada quinta-feira, Costa chegou a afirmar-se muito surpreendido com o posicionamento da bancada socialista:. "Estou muito surpreendido com esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PS. Obviamente que se fosse deputado do PS votaria contra e tenho a esperança que a proposta apresentada pelo Governo na Assembleia da República" seja aprovada”.

No entender de Marques Mendes, todos saem mal deste caso. A ministra da cultura, por ter demonstrado “arrogância”. O primeiro-ministro, porque foi “desautorizado”. E o líder da bancada parlamentar, porque deve ser um factor de solução, e não de problemas.