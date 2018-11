Ouvir ou não Rui Rio sobre construções de luxo na Arrábida? Está aberta a guerra entre PSD e apoiantes de Rui Moreira

A polémica resume-se assim, em poucas linhas: dois edifícios de habitação de luxo vão ser construídos no Porto, nas imediações da Ponte da Arrábida (a primeira fase da obra já está em execução); a Assembleia Municipal criou uma comissão de inquérito para avaliar a legalidade do ato de licenciamento da obra, e, na noite desta sexta-feira, a comissão (com votos favoráveis do movimento de independentes do presidente da autarquia, Rui Moreira, do Bloco de Esquerda e da CDU) aprovou a chamada de Rui Rio - antigo autarca e atual líder do PSD - para prestar esclarecimentos. O PSD local não concorda e anunciou, em comunicado, que abandona a comissão.

Agora, os argumentos das duas partes. Em comunicado, o PSD do Porto garante que a chamada de Rui Rio está a ser usada “apenas como uma cortina de fumo para desviar as atenções sobre o envolvimento direto e pessoal de Rui Moreira nos processos da Arrábida". Os sociais-democratas consideram ainda que se trata de "uma tentativa de chicana política e de adensamento duma nublosa com que o PSD do Porto não pode compactuar". Em causa estão alegações de que Rui Rio teria desbloqueado as construções na Arrábida em troca da viabilização de um acordo para o Parque da Cidade.

A este comunicado o movimento "Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido" responde com outro comunicado. O movimento acusa o PSD de violar “princípios éticos basilares em política” e de mentir sobre os trabalhos da comissão, desde logo quanto aos limites temporais que estão a ser escrutinados. “O âmbito da comissão abrange todo o período que está em causa na construção dos empreendimentos da Arcada, na Arrábida, e a deliberação é clara quanto à sua abrangência temporal (de 2001 até ao presente). É, por isso, totalmente falso o que afirma o PSD, que a mesma se limita a 2008 e 2009.”

O movimento recorda ainda que Rui Rio, sendo convidado a comparecer perante a comissão, não é obrigado a ir e prestar esclarecimentos. E conclui: “O PSD ameaçou com a criação de uma comissão sobre a Arrábida. Mas nunca a propôs. O PSD votou favoravelmente a comissão proposta pelo Grupo de Rui Moreira. O PSD disse que iria apresentar uma proposta de alargamento do âmbito da comissão. Mas nunca apresentou a proposta. Mais tarde, quis abreviar os trabalhos da comissão. Agora, abandona a comissão por não aceitar as suas decisões democráticas. Está no seu direito. Não pode é mentir e insultar.”