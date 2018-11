Ferro Rodrigues em visita oficial à China nos dias 19 e 20 de novembro

O presidente da Assembleia da República desloca-se à República Popular da China, em visita oficial, nos dias 19 e 20 de novembro, a menos de um mês da visita a Portugal do líder chinês, Xi Jinping.

Segundo o gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues, o ‘ponto alto’ desta deslocação será o encontro com o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, Li Zhanshu, que ocorrerá no dia 19 de novembro, em Pequim.

A visita do presidente da Assembleia da República surge de um convite do seu homólogo, retribuindo a visita a Portugal do presidente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, realizada em julho de 2017.

Integram a delegação que acompanha Ferro Rodrigues os presidentes da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Sérgio Sousa Pinto (PS), do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal – China, Ana Catarina Mendes (PS), o vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal – China, António Leitão Amaro (PSD), e os deputados Hélder Amaral (CDS-PP) e António Filipe (PCP).

No início de dezembro, nos dias 4 e 5, o líder chinês estará em Portugal, em visita de Estado, segundo foi anunciado em outubro pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva.