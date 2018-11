Barómetro da Eurosondagem. Marcelo tem mais crédito do que Costa sobre Tancos

Os portugueses acreditam mais em Marcelo Rebelo de Sousa do que em António Costa no caso de Tancos. De acordo com o barómetro de novembro da Eurosondagem para a SIC e o Expresso, 36,3% dos inquiridos acham que o primeiro-ministro sabe mais do que tem sido dito sobre Tancos, mas a percentagem sobre a mesma pergunta desce, no caso do Presidente da República, para 26,5%.

Quando lhes perguntam se Costa está a falar verdade e não foi mesmo informado sobre todos o processo que já levou à recuperação do material roubado, 47,9% acha que sim. Mas a percentagem sobe para 62,1% quando a mesma pergunta - se está a falar verdade e não foi informado - é colocada relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa.

Rio fez mal com Silvano

Questionados sobre se Rui Rio fez bem em manter a confiança no secretário geral do PSD, José Silvano, que teve presenças registadas por terceiros no Parlamento em reuniões a que faltou, uma expressiva maioria (61,7%) dos inquiridos acha que não.

A favor do líder social-democrata apenas estão 20,6% dos inquiridos e 17,7% ou não sabe ou não responde.

O Orçamento não é eleitoralista nem austeritário

Não é fácil definir o próximo orçamento de Estado e o slogan de OE eleitoralista não chegou longe. O barómetro mostra que a esmagadora maioria - 45,7% - dos inquiridos diz que o próximo não é nem uma coisa nem outra.

Os que acham que o OE é eleitoralista são 31,5% e os que o acham austeritário são menos, apenas 12,3%. Mas aqui parece ter ganho a gestão política do Governo que recusou sempre haver eleitoralismo nas suas contas em ano eleitoral. A maioria concorda que o documento de Mário Centeno fica a meio caminho.

Já quanto aso créditos do que foi dado aos eleitores nos quatro Orçamentos de Estado da legislatura, a maioria entrega-os ao PS. 40,1% dos inquiridos considera que foram os socialistas quem deu os melhores contributos. Na disputa PCP, BE, o Bloco ganha por pouco: 16,7% acha que quem melhor contribuiu para os OE foram os bloquistas e 14,5% escolhe o PCP.

FICHA TÉCNICA Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem S.A. para o Expresso e SIC, de 7 a 14 de NOVEMBRO de 2018. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e habitando em lares com telefone da rede fixa. A amostra foi estratificada por Região (Norte – 20,4%; A.M. do Porto – 14%; Centro – 29,1%; A.M. de Lisboa – 26,5%; Sul – 10%), num total de 1.018 entrevistas validadas. Foram efetuadas 1.188 tentativas de entrevistas e, destas, 170 (14,3%) não aceitaram colaborar Estudo de Opinião. A escolha do lar foi aleatória nas listas telefónicas e o entrevistado, em cada agregado familiar, o elemento que fez anos há menos tempo, e desta forma aleatória resultou, em termos de sexo, (Feminino – 51,9%;0 Masculino – 48,1%) e, no que concerne à faixa etária, (dos 18 aos 30 anos – 16,7%; dos 31 aos 59 – 51,1%; com 60 anos ou mais – 32,2%). O erro máximo da Amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.