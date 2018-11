Barómetro da Eurosondagem. Maioria quer IVA reduzido para as touradas

Há uma maioria favorável à descida do IVA para as touradas de 13% para 6%. De acordo com o barómetro de novembro da Eurosondagem, o tema que dividiu o Partido Socialista e o Governo também divide o eleitorado, mas os que não querem beneficiar o espectáulo da tourada são minoritários.

Confrontados com a pergunta "Acha que no âmbito do Orçamento de Estado os bilhetes para as touradas devem ver o IVA reduzido, como os outros espetáculos, de 13 para 6%", 44,1% respondem que sim e apenas 36,2% consideram que não.

Os que não sabem ou não respondem são 19,7%.

FICHA TÉCNICA Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem S.A. para o Expresso e SIC, de 7 a 14 de NOVEMBRO de 2018. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e habitando em lares com telefone da rede fixa. A amostra foi estratificada por Região (Norte – 20,4%; A.M. do Porto – 14%; Centro – 29,1%; A.M. de Lisboa – 26,5%; Sul – 10%), num total de 1.018 entrevistas validadas. Foram efetuadas 1.188 tentativas de entrevistas e, destas, 170 (14,3%) não aceitaram colaborar Estudo de Opinião. A escolha do lar foi aleatória nas listas telefónicas e o entrevistado, em cada agregado familiar, o elemento que fez anos há menos tempo, e desta forma aleatória resultou, em termos de sexo, (Feminino – 51,9%;0 Masculino – 48,1%) e, no que concerne à faixa etária, (dos 18 aos 30 anos – 16,7%; dos 31 aos 59 – 51,1%; com 60 anos ou mais – 32,2%). O erro máximo da Amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.