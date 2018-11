João Lourenço em Lisboa sem “irritante” e com “forte componente política e económica”

Removido o "irritante" (expressão do chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva) que no último ano deixou em suspenso as normais relações bilaterais entre Portugal e Angola, o Presidente João Lourenço aterra no próximo dia 22 em Lisboa para uma visita que o Palácio de Belém nesta quarta-feira caracterizou na sua página oficial como tendo "uma forte componente político-diplomática e também económica".

Durante três dias, de 22 a 24, o Presidente da República Popular de Angola, que viaja acompanhado da mulher e de uma delegação ministerial, desloca-se a Lisboa mas também ao Porto, onde participará num seminário económico com empresários dos dois países.

Este encontro, com forte representação do mundo empresarial, chegou a estar previsto no início do ano como uma forma de ajudar a desbloquear o clima entre Lisboa e Luanda, quando Angola reclamava, sem êxito, o envio do processo judicial contra o ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, para ser julgado naquele país.

O seminário económico acabou por não acontecer, quando se soube que João Lourenço não se faria representar ao mais alto nível. Agora, normalizadas as relações após o envio do processo judicial de Vicente para Luanda, o poder económico dos dois lados vai, finalmente, encontrar-se apostado em intensificar os negócios bilaterais com a cobertura institucional dos respetivos poderes políticos.

Em setembro, antes de deixar Luanda, António Costa puxou pela oportunidade de se virar a página nas relações entre os dois países, ao afirmar: "Eu tive, ao longo deste ano, três encontros com o Presidente João Lourenço, outros tantos com o ministro Manuel Augusto (dos Negócios Estrangeiros) e deixámos claro que as relações políticas eram excelentes, as relações económicas muito boas e que havia um pequeno irritante que estava a complicar a vida e o nível de relacionamento entre os dois países, mas uma vez ultrapassado, está tudo bem".

João Lourenço vai discursar no parlamento português

O melhor sinal da normalização das relações bilaterais é o facto de João Lourenço ter sido convidado (e ter aceite) para discursar no Parlamento português. A decisão foi articulada entre Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa, numa prova de que o Estado português está, ao mais alto nível, empenhado na total distenção diplomática.

O programa da visita, lê-se na nota hoje publicada na página oficial da Presidência da República Portuguesa, pretende "dar continuidade ao importante trabalho desenvolvido” durante a visita de António Costa a Angola em setembro, “de forma a consolidar o já estreito relacionamento entre os dois países nas mais diversas áreas”.

O primeiro-ministro visitou Luanda entre 17 e 18 de Setembro, onde assinou com João Lourenço 11 acordos bilaterais, entre eles o memorando de entendimento ligado ao pagamento de dívidas em atraso de Angola a empresas portuguesas. Nessa altura ficou acordado que Luanda iria contabilizar o montante total das dívidas relativamente ao qual há discrepância entre Portugal e Angola, e esse será um dos pontos mais críticos desta visita de Estado.

Outros acordos essenciais celebrados em Setembro e que deverão ter continuidade nesta visita são o programa estratégico de cooperação 2018-2022, o acordo para assistência mútua em matéria tributária, a convenção para eliminar a dupla tributação, a “declaração comum de intenções” para que seja implementada a protecção recíproca de investimentos e os que visam aumentar o número de ligações aéreas entre os dois países.