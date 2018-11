Costa “muito surpreendido com proposta do PS” para as touradas. E espera ‘chumbo’ da medida

O primeiro-ministro não gostou de ver o grupo parlamentar do PS a insistir na redução do IVA nos espectáculos de tauromaquia para 6% e espera que o Parlamento chumbe a medida. IVA deve ficar nos 13%, insistiu António Costa

António Costa não gostou de ver o grupo parlamentar do PS a contrariar o Governo e avançar com uma proposta de proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 para incluir a tauromaquia no conjunto de espetáculos culturais que terão uma redução do IVA para 6% e espera que a medida seja ‘chumbada’ no Parlamento.

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro assumiu ter ficado “muito surpreendido com a proposta do PS” e deixou claro que a medida contraria o entendimento do Governo em relação a esta matéria.

Sem disfarçar alguma irritação, o líder socialista lembrou que a política fiscal do Governo “não é uma matéria de consciência” e, como tal, não pode estar dependente de posições pessoais sobre touradas. Mesmo sublinhando que o grupo parlamentar é “autónomo”, António Costa disse esperar que a proposta do Governo seja “vencedora”. Ou seja, para o primeiro-ministro, o IVA deve ficar nos 13%.

A tomada de posição do grupo parlamentar do PS foi anunciada esta manhã por Carlos César, depois da reunião do grupo parlamentar socialista. De acordo com o que o Expresso apurou junto de fontes do grupo parlamentar do PS, a decisão de avançar com uma proposta de alteração ao diploma nasceu depois de uma “operação relâmpago” que mobilizou socialistas aficionados e outros que, não tendo uma posição definitiva sobre o tema, aceitaram fazer parte da tal “maioria expressiva de deputados” de que falou o líder parlamentar socialista.

Numa situação descrita como “inaudita” por fontes da bancada socialista, o PS irá agora apresentar uma proposta de alteração que depois chamará ao Parlamento para permitir que cada deputado socialista use a liberdade de voto para decidir se aprova ou chumba a proposta.

Esta orientação acaba por ser assumida depois de Graça Fonseca, ministra da Cultura, ter defendido a não redução do IVA aplicado às touradas com uma frase que se tornaria polémica: “Não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização”. As declarações de Graça Fonseca motivaram um virulento debate e uma intensa troca de argumentos, inclusive, no interior do próprio PS. Numa carta aberta ao primeiro-ministro, divulgada no “Público”, Manuel Alegre chegou mesmo a acusar o Governo de estar a comprometer “o pluralismo, a tolerância e o respeito pela opinião do outro”, através de uma medida que “cheirava a totalitarismo”. No mesmo registo, António Costa saiu em defesa da ministra e pôs-se ao lado dos que defendem uma não-discriminação positiva da tauromaquia. Agora, acabou por ser ultrapassado pelo próprio grupo parlamentar do PS.