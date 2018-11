Touradas: Costa segura a ministra mas tranquiliza Manuel Alegre

"Não me receie como mata-toureiros", escreve António Costa numa carta-resposta a Manuel Alegre sobre a polémica das touradas em que defende a liberdade de cada um. O primeiro-ministro segura Graça Fonseca na manutenção do IVA das touradas. Mas garante que não mexe uma palha para acabar com o espetáculo: "Choca-me, mas não me ocorre proibir"

"Desculpe a demora", começa por escrever António Costa, na carta-resposta que diz ter redigido "num voo até Berlim". Feito o registo de que na agenda de um primeiro-ministro a prioridade não são as touradas, Costa expõe os seus argumentos para, duma penada, apoiar a sua nova ministra da Cultura e, simultaneamente, tranquilizar o histórico do Partido Socialista.

Assumindo que, "por formação e personalidade", tende para "a moderação", o primeiro-ministro alerta que "afirmar que uma certa opção é uma questão de civilização não significa desqualificar o oponente como incivilizado". E lembra que "o diálogo de civilizações exige respeito mútuo, tolerância e a defesa da liberdade".

Deitada a água na fervura, Costa explica, na carta hoje publicada no Público, os argumentos que o levam a segurar Graça Fonseca, a sua nova ministra da Cultura que incendiou ânimos por ter defendido no Parlamento a não redução do IVA das touradas de 13 para 6% por razões "de civilização".

"Será ilegítimo distinguir entre diferentes géneros de espetáculos? Não. Seja por razões económicas, mesmo que muito discutíveis, como se pretende ao não abranger os festivais. Seja por razões civilizacionais como já acontece com a pornografia ", escreve António Costa.

Não é certo que a comparação pornografia/touradas sossegue os que contestaram o pensamento "politicamente correto" de Graça Fonseca, mas Costa foi claro a apoiá-la: "A causa da promoção do bem-estar animal é absolutamente legítima e tem tido, felizmente, progressiva expressão legal", afirma o PM, defendendo que "a fiscalidade não se destina só ao financiamento do Estado". "Pode ser ainda (...) indutor de comportamentos".

"Bem sei que o novo politicamente correto é ser politicamente 'incorreto'", conclui António Costa, ainda em defesa da ministra, colocando-se a si próprio como alguém que prefere "manter a tradição e defender o que acho certo, no respeito pela liberdade dos outros defenderem e praticarem o contrário".

"CHOCA-ME MAS NÃO ME OCORRE PROIBIR"

Eis a garantia do PM de que Manuel Alegre e os defensores das touradas não têm que se preocupar excessivamente, porque não lhe passa pela cabeça proibir touradas. Prefere "conceder a cada município a liberdade de permitir ou não a realização de touradas no seu território". Certo é que enquanto as leis gerais da República previrem a realização deste espetáculo, qualquer iniciativa de âmbito municipal pode sempre ser impugnada.

Mas Costa deixou outro sinal claramente destinado a apaziguar os ânimos do histórico socialista: "Choca-me que o serviço público de televisão transmita touradas. Mas não me ocorre proibir a sua transmissão", afirma na carta.

"Choca-me" mas "não me ocorre" é a quadratura do círculo, versão António Costa, que escreve que "ao contrário do que a frase de Gandhi pode fazer supor, uma mesma sociedade comporta diferentes visões civilizacionais". Graça Fonseca tem o seu apoio. Mas Manuel Alegre também.