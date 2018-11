Oposição interna reduzida ao mínimo

A moção alternativa à proposta por Catarina Martins obteve 7,8% dos votos da Convenção e recusou lugar nos órgãos dirigentes. Só um militante da moção M aceitou entrar na Mesa Nacional e foi-lhe retirada a confiança política. Só uma plataforma local do Bloco de Esquerda partilha a direção com a lista maioritaria: tem dez lugares, em 80. Catarina Martins esmagou a oposição interna.

A Convenção do Bloco de Esquerda só elege um órgão dirigente do partido: a Mesa Nacional, composta por 80 personalidades. Além de definir as decisões estratégicas, é a Mesa Nacional que escolhe a comissão política e executiva do partido.

A avaliar pelo resultado obtido nesta Convenção, Catarina Martins não podia ter tido uma vitória mais expressiva. Recolheu 70 dos 80 lugares na Mesa, deixando à lista C o papel de minoria naquele órgão Nacional. Teve 78% dos votos expressos (contando com brancos e nulos), o que corresponde a 87% dos lugares.

Será a única minoria presente naquele órgão diretivo. A moção C, cuja proposta recolheu apenas 1,3% dos votos dos delegados, foi a única a concorrer à Mesa Nacional. A maior oposição à atual direção do Bloco, a Moção M, obteve 7,8% dos votos com uma proposta de radicalização da atividade política do partido e o fim da geringonça. Mas não foi a votos para a Mesa Nacional, por “falta de condições”, segundo assumiu o porta voz da ala de oposição, Francisco Pacheco.

Um “dissidente” desta moção, Egídio Fernandes, aceitou concorrer à Mesa Nacional pela moção alternativa, a C. Franciso Pacheco garante que lhe foi “retirada a confiança política. A moção M não está representada na Mesa Nacional”, diz ao Expresso.

Catarina Martins tem uma esmagadora maioria absoluta. Nesta Convenção, evidentemente.