Marques Mendes. “Se Bruno de Carvalho estiver envolvido, Sporting pode não receber um único euro das rescisões”

No seu espaço habitual de comentário na SIC, Luís Marques Mendes comentou a detenção, este domingo, de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, indiciado pela autoria moral do ataque de 15 de maio à Academia de Alcochete, onde vários jogadores leoninos foram agredidos. Além de Bruno de Carvalho, também o líder da claque Juventude Leonina, Mustafá, foi detido, o que Marques Mendes vê como um sinal de que “deve ter surgido algum dado novo, que eventualmente incrime” o ex-presidente.

“A confirmar-se a incriminação”, prossegue, “é uma má notícia para o Sporting, por causa das rescisões, sobretudo dos três que ainda não chegaram a acordo com o Sporting”, lembra o comentador. Os processos de rescisão de Gelson, Podence e Rafael Leão estão ainda a ser negociados, num processo que pode vir a ser afetado pelo desfecho desta detenção, dando força à tese de justa causa alegada pelos atletas. Por isso, alerta Luís Marques Mendes, “se Bruno de Carvalho estiver envolvido, o Sporting pode não receber um único euro”.

Sobre o timing da detenção, seis meses depois do ataque e horas antes de o Sporting entrar em campo (defronta o Chaves em Alvalade), o comentador não considera que haja qualquer surpresa: “é o decurso normal das investigações”.