Marcelo convidou Trump para vir a Portugal? "Havemos de falar disso"

"Vamos ver. Havemos de falar disso", foi a resposta do Presidente da República, sábado à noite, em Paris, sobre se convidou Donald Trump a visitar Portugal. O Presidente português, que coincidiu com o homólogo norte-americano num jantar oferecido por Emmanuel Macron aos vários Chefes de Estado presentes, falou de um clima "de grande distenção", eventualmente não esperado entre protagonistas tão diferentes.

Donald Trump foi às comemorações do centenário do Armistício mas faltou ao Forum da Paz, que integra as comemorações com a presença de vários líderes mundiais na procura de soluções para promover a paz no mundo. Sobre essa ausência, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que "Portugal não depende da presença alheia" para construir a paz.

"Portugal está comprometido na construção da paz e está com muitos dos seus aliados, não é possível estar com todos. Portugal não depende da presença alheia para fazer aquilo que tem de fazer", disse o chefe de Estado, durante uma visita ao consulado-geral de Portugal em Paris, onde está patente uma exposição sobre a Primeira Guerra Mundial .

O Presidente referiu ainda que Portugal "é uma plataforma entre culturas, construtura de paz, criadora de pontes", acrescentando que "não é por acaso que o secretário-geral das Nações Unidas é um português".

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que as celebrações não são apenas "uma romagem de saudade e de homenagem", mas também "uma vontade de construir uma Europa diferente".

"Há uma romagem de saudade e de homenagem e ao mesmo tempo uma vontade e construir uma Europa diferente, uma Europa de paz e de esperança", disse o Presidente.