Líder da CIP: "Se o Governo se libertasse da esquerda, o país ganharia"

António Saraiva, líder da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), deixa um aviso ao Governo socialista precisamente no dia em que a Convenção do Bloco de Esquerda assume que o BE quer chegar ao Governo. "Se o Governo se libertasse da esquerda, o país, ganharia", afirmou Saraiva em entrevista à TSF.

Descontente com o Orçamento de Estado proposto pelo Executivo para 2019, o líder da CIP acusa Costa e Centeno de "pouca ambição na ajuda à economia e no estímulo que é necessário dar às empresas".

"Não esperando muito, esperava mais. Reconhecemos a pressão que o governo tem, interna e externa. A União Europeia e as suas regras impõem a redução da dívida, do défice, e isso não é matéria fácil. E interna, porque os partidos parlamentares que apoiam o governo não lhe dão muita margem no aumento da despesa", reconhece António Saraiva.

"Esperávamos, contudo, mais, porque sendo o último Orçamento deste governo, era tempo ...", acrescenta o homem forte da confederação patronal, sublinhando que os anteriores OE focalizaram-se bem na recuperação do rendimento das famílias" mas "não ter dado, em quatro Orçamentos, qualquer estímulo às empresas é que nos parece excessivo".

Saraiva lamenta que o Governo tenha sido até aqui demasiado autista na surdez que tem demonstrado à justeza, na nossa opinião, das propostas que lhe temos apresentado".