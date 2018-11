Disparidade salarial "não é correta nem justa"

No encerramento do XIV Congresso Nacional Trabalhadores Social-Democratas (TSD), o secretário-geral do PSD, Rui Rio, partilhou com os participantes uma “profunda convicção”: “Não é justo nem correto que um administrador ganhe 30 vezes mais do que o salário médio dessa empresa”.

Rio admitiu que esta sua posição possa gerar críticas, mas assinalou que o PSD “ não é um albergue espanhol”. Rege-se por valores, balizados pelos princípios da social democracia.

Trabalho com justiça, sem exploração

“Não somos liberais, não somos socialistas. O capital é importante, mas o trabalho é igualmente importante. Os direitos dos trabalhadores devem ser sempre respeitados, sem exploração e com justiça”.

A visão de Rui Rio sobre o trabalho é que ele deve ser fator “de libertação, realização pessoal e de felicidade”.

Com um passado ligado à gestão de empresas, Rio defende que “quando uma empresa progride deve pagar melhores salários, distribuindo os ganhos com justiça por todos os trabalhadores”.

Quando os administradores “ganham muitíssimo mais do que a média da empresa" essa disparidade salarial “não é aceitável nem justa”, reiterou o líder do PSD.

Premiar o mérito

Rio defendeu todavia, a valorização do mérito, porque não “somos todos iguais”. É fundamental “premiar o mérito para que a sociedade avance”.

Rio olha para o mercado de uma forma “não liberal”. Reconhece que a lei da oferta e da procura funciona e resolve “mas com pesados custos sociais”. E, por isso, “entendemos que o Estado tem uma palavra a dizer numa economia de mercado”, para suavizar os “pesados custos para a sociedade”.

Taxa de proteção civil e propinas

Sobre o Orçamento de Estado para 2019, Rio classificou de "imperativo nacional parar o novo imposto", disfarçado de taxa de proteção civil.

Apesar do país lidar com "a maior carga fiscal de sempre" o Governo avança com mais um imposto - a taxa de proteção civil. "Não pode ser", reagiu.

Rio reiterou que o PSD vai votar contra a redução do valor das propinas no ensino superior - o dinheiro deve ser destinado a residências universitárias.

No caso dos descontos dos passes sociais, não aceita que a medida beneficie apenas os residentes em Lisboa e Porto.

O XIV Congresso dos TSD reelegeu este domingo, na Póvoa do Varzim, Pedro Roque para um novo mandato como secretário geral. Pedro Roque é deputado há três legislaturas e dirige os TSD desde 2011.