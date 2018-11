Catarina é uma lição: "R" de realismo, não de revolução

Catarina Martins é uma lição: “Toda a política é luta pelo poder e pelo Governo”. Sim, uma lição de Ciência Política. É isso mesmo que toda a política é. Mas estes ex-revolucionários não se enquadravam na política “toda”. O Bloco de Esquerda era de uma espécie diferente, como a ovelha negra que foi tanto tempo símbolo do PSR. Só que o partido revolucionário acabou. O Bloco quer passar para um novo patamar e deixar de ser apenas um pequeno partido de protesto. “Alcançaremos força para fazer parte de um Governo quando o povo quiser”, disse Catarina. O Bloco moderou-se ou deixou de dizer tudo ao que vem para não afastar eleitores - mesmo os de esquerda - receosos de radicalismos que nos dias que correm podem ser perigosos. Este partido que era improvável há dois anos, seria impossível há quatro, mas hoje é o que existe. O perfume do poder muda tudo. O Realismo tirou lugar à Revolução.

Esta convenção do Bloco de Esquerda foi o aquecimento para mobilizar o partido no ano eleitoral. No entanto, ainda não sabemos qual vai ser a agenda bloquista para fazer a diferença. As cinco prioridades enunciadas são ainda genéricas: lei de bases para a Saúde, aposta na demografia, controlo estatal de setores como a banca e energia, a melhoria da transparência em cargos públicos e políticos e o combate às alterações climáticas.

Não fazia sentido destrunfar tão cedo com detalhes. Há tempo para sabermos o que os partidos vão defender nas eleições. No pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, o Bloco precisava apenas de se posicionar: contra o PS, mas não demasiado contra. Contra a Europa, mas não em excesso. Este é um Bloco com travão: na linguagem, nas propostas, na relação com os outros. Este é um Bloco com um acelerador: “Aé ao infinito e mais além”, como disse Louçã, a caminho de um Governo. Só não se percebe muito bem a partir de que nível de votação é que o Bloco considera que pode influenciar de forma decisiva o PS para valer a pena entrar.

Com a campanha eleitoral em curso (sim, já começou), o Bloco tem de arranjar maneira de resolver as contradições da relação com o Partido Socialista. É contra o PS, contra a maioria absoluta do PS, mas “cordialmente” contra, como disse Catarina Martins no discurso de encerramento - não foi inocente quando lembrou que António Costa ignorou os parceiros no Congresso do PS. Ela não o fez. Os discursos mais duros para o PS, como o de Mariana Mortágua, foi sobretudo em termos de política económica, depois de ter dito ao Expresso: “Os socialistas fizeram um ataque desproporcional ao BE”. Apesar de tudo, esta retórica não invalida uma relação.

Há que ter cautelas com as cascas de banana. É assumido por dirigentes que é preciso ter cuidado com a “armadilha” montada pelos PS tendo em conta os termos em que por vezes se referem ao Bloco. A palavra de ordem interna é pôr gelo nos pulsos e responder com “cordialidade”. O objetivo? Evitar que o PS acuse o Bloco de radicalismo e de falta de credibilidade. A campanha de Catarina Martins vai ser agridoce: focada nas políticas, avisando para os perigos de uma maioria absoluta do PS, sublinhando os ganhos da participação do Bloco. Sempre com o cuidado de não ir para o lado do ringue onde o PS quer lutar. O BE tem esperança que o eleitorado mais à esquerda do PS não se reveja neste tipo de discurso.

E aqui entra a questão do voto útil, que Catarina Martins disse estar morto e enterrado no discurso de abertura. Acontece que não está. Só mudou de poiso. Antes, votava-se útil ao centrão, no PS ou no PSD. Agora, achava-se que tinha acabado a utilidade do voto por haver duas maiorias parlamentares possíveis a suportar soluções de Governo: à esquerda e à direita. A estratégia de ataque do PS ao Bloco é isso mesmo: um apelo subliminar ao voto útil, para o PS não depender do Bloco e do PCP. É contra esta ideia que os bloquistas vão ter de se bater nos próximos meses, porque, afinal, a alma do voto útil ainda não está em "paz".

Se o mote da convenção era “Agora a Esquerda”, parece que o partido andou estes três anos demasiado ao centro, para levar a “geringonça” até ao fim, de forma responsável (Catarina, no entanto chegou a revelar que quando o Governo ofereceu a TSU aos patrões em troca do salário mínimo a "geringonça" esteve para ir abaixo). É mais uma quadratura do círculo que o BE tem para resolver daqui para diante. O acordo para apoiar o Governo foi baseado em mínimos. Quando o Bloco subir as exigências para um novo patamar como a renacionalização da EDP ou dos bancos, que margem terá o PS para aceitar? A equação é difícil: depois de tudo aquilo em que o PS cedeu à esquerda, num futuro projeto de poder que mais poderia satisfazer o BE sem o descaracterizar ou fazer parecer que continuava a aceitar pressupostos contra os quais sempre esteve?

Costa já tinha dito que não dava para casar com o Bloco e Luís Fazenda também recusou casar com as políticas do Eurogrupo. Ou seja, talvez ainda seja demasiado cedo para falarmos na possibilidade de o Bloco ir para o Governo. Mas se Assunção Cristas diz que quer liderar a solução de um governo de direita e o CDS continua a ser tão pequeno, porque é que o Bloco não o pode fazer e assumir uma nova ambição? Calma. Até ao “infinito”, bom, Louçã recomendou alguma “humildade”. Fiquemo-nos pelo "mais além".

Outra prova de moderação do Bloco de Esquerda foi a forma como sobretudo Catarina Martins falou da questão Europeia. Há dois anos, a convenção chegou a pôr na agenda a possibilidade de um referendo europeu. Este fim de semana não ouvimos ninguém a pedir para Portugal sair do Euro nem da União Europeia. A líder disse que era contra o Tratado Orçamental, mas depois sugeriu uma via institucional: se o tratado é mau, altera-se o tratado. A renegociação da dívida também saiu das prioridades discursivas do Bloco. Vamos ver se a campanha para as Europeias vai acentuar mais as diferenças para o PS nesta matéria. Marisa Matias promete que assim será.

No fim do dia, este é um Bloco unido, como nunca tinha sido. E com uma geração de dirigentes com menos de 40 anos que garantem a continuidade do partido nos próximos anos, com uma preparação superior porque passaram estes anos a estudar os dossiês mais a fundo para poderem debater com os membros do Governo em pé de igualdade. Se “negociar com tantos ministros”, como disse Catarina Martins, “é tarefa para ganhar o céu”, a formação intensiva de meia dúzia de personalidades do partido ajuda na proximidade ao paraíso. É mais uma semelhança com o CDS: Paulo Portas fartou-se de formar quadros com a participação no poder.

A união faz mesmo a força. Os “radiciais, revolucionários e românticos” desapareceram e os críticos foram integrados. Não há oposição interna que se veja. Se isto era o Bloco? Não. É um Bloco de Esquerda diferente. E que já joga no campeonato dos crescidos embora ainda não saiba quanto pesa.