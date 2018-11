Bloco passa a nova fase em modo de ataque cordial

Com uma vitória esmagadora, um partido unido como nunca e as sondagens a correr bem, Catarina Martins encerrou a Convenção do Bloco de Esquerda com um discurso virado para o futuro. E carregado de optimismo. Mariana Mortágua já tinha dito que o partido estava “pronto” para ser Governo, Pedro Filipe Soares que agora era tempo de levar “o sonho ao poder” e Catarina rematou: “Vamos fazer o que todos nos dizem que ninguém conseguiu”.

O Bloco mudou muito. Até mesmo nas expectativas. Depois de três anos no centro das decisões políticas, as metas para as próximas eleições são mais altas do que nunca. “Está tudo em aberto”, sublinhou Catarina Martins e até podem ser Governo “quando o povo quiser”, avisa a líder.

Para isso, nada como valorizar o que foi feito até agora. Mostrar como “sai do corpo” trabalhar pela geringonça, como os últimos dois anos foram “de muita intensidade” e que até existiram “momentos muito difíceis”. No álbum das más memórias, consta até a altura em que a legislatura correu o risco de não chegar ao fim, com o Governo a passar a perna na proposta de aumento de salário mínimo do BE, a troco de uma baixa da TSU dos patrões.

Catarina fez questão de lembrar isso aos delegados e ao mundo que ouvia o seu discurso de encerramento da Convenção, entre os quais, logo na primeira fila, a secretaria de Estado da Presidência, Mariana Vieira da Silva e a secretaria geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes. Como fez questão de lembrar como António Costa omitiu, no discurso de encerramento do Congresso socialista, qualquer referencia aos seus parceiros parlamentares de esquerda.

“Prefiro a cordialidade” disse Catarina Martins, que aproveitou para “saudar com amizade todos os que trabalharam nesta convergência” da Esquerda da qual o Bloco “não se arrepende”. Mesmo com luva branca, uma chapada não deixa de ser uma chapada. Mas o tom de Catarina Martins é mais doce do que o tradicionalmente usado nos palcos políticos. Tal como, aliás, o de muitos dos quadros que formam a sua equipa, de Mariana Mortágua a Jose Soeiro, passando por Moisés Ferreira e outros que saem deste encontro do partido com um peso reforçado.

O tom português suave é uma diferenciação política da nova geração do Bloco, que se afirma e faz o aquecimento para a campanha eleitoral que, ainda ninguém avisou, mas já começou. Mas a veemência continua lá. A forma pode ter mudado, mas não o conteúdo. E, muito menos, os adversários. A direita, cuja “aliança se desfez e agora é o salve-se quem puder” deixou de ser um alvo. “É uma caricatura, não perdemos tempo com isso”, tinha resumido Pedro Filipe Soares.

Resta o PS. E, para ele, o ataque ficou nas mãos de Catarina Martins. A “cordialidade” exige alguma subtileza e a líder preferiu elencar o que falta fazer, as reformas estruturais que ficaram a meio, o caderno de encargos que importa cumprir até ao final da legislatura. “O próximo ano é de escolhas” e o Bloco promete “ir à luta”. E, pelos vistos, já escolheram as armas.