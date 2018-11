Alberto João Jardim sobre o caso Silvano. “Escândalo era se eu não trouxesse cuecas”

No seu livro, intitulado “diz 'Não'” (Campo das Letras), cruzam-se várias personagens, através das quais o anterior presidente do Governo regional da Madeira procura fazer a sátira a uma certa sociedade madeirense.

Porque é que decidiu escrever um romance?

A todos nós, na vida dá-nos, de vez em quando, para fazer uma coisa diferente. Quando se está reformado, temos mais tempo para imaginar coisas. Tinha acabado de escrever o livro sobre as memórias de 40 anos de governo e fiquei a pensar no que faria a seguir. Não ia falar outra vez do passado e decidi: vou fazer um romance. Podia dizer “vou escrever um romance” como podia dizer “vou dedicar-me à filatelia”. Foi o que me deu na cabeça, e como gosto de escrever decidi que era mesmo isso que ia fazer: um romance.

No romance todos os dias temos de ter imaginação. As personagens têm de jogar umas com as outras. Neste livro são muitas personagens, várias famílias

Há muitas personagens, aquilo tem de bater tudo certo. Além disso, eu começo antes do 25 de Abril e acaba perto de 2030, não pode haver engano nas datas. Foi um pouco como aprendi na tropa: fiz uma espécie de grande esquema, como se fosse um plano de batalha do Estado Maior, onde meti as personagens, as famílias. E gostei de o fazer, cansou-me mais do que o outro, tendo metade das páginas.

Mas podia ter feito um ensaio, já que parte do livro é o que pensa em termos políticos

Não, não. É o que pensam as personagens do livro. O ensaio já estava feito: no primeiro livro, as últimas 40 páginas são sobre o futuro de Portugal. Neste era pôr as personagens a dizer coisas.

E é difícil não associar algumas personagens a pessoas...

Não houve preocupação de copiar ninguém. Houve, isso sim, sátira social.

Não se inspirou em ninguém?

Inspirei-me numa sociedade e na forma como essa sociedade evoluiu, algumas das coisas sob a minha responsabilidade. De certa forma, é também uma autocrítica.

Mas é quase impossível não associar a pessoas quando fala de um ex-padre que é diretor de um jornal ou de um jornal que é propriedade de um senhor inglês

Diz bem. Quem faz associação é o leitor, não é o autor.

Foi uma forma de falar de certos assuntos protegendo-se na ficção?

Nunca precisei de me proteger na vida, andei sempre na primeira linha do combate e nunca fugi ao combate. Não há dúvida que a sociedade madeirense evoluiu de uma maneira tal que corre riscos. A minha preocupação é o que pode suceder à Madeira.

Quais são esses riscos, de que é que estamos a falar?

Preocupa-se que a autonomia possa andar para trás. É preciso continuar a luta autonómica, com a mesma energia. Não se pode desenvolver a luta autonómica se não se entrar nas grandes questões nacionais. Eu tive sempre a preocupação de intervir na vida política nacional. Muitas vezes causando reações muito negativas...

E causando estrondo também...

Isso era fundamental. Não se pode negociar uma autonomia sem fazer estrondo com a vida nacional. Não se pode negociar a autonomia estando remetido às nossas coisinhas aqui da paróquia.

É isso que está a acontecer agora?

O que está a suceder agora é uma bulha partidária. Eu compreendo que o dr. António Costa vá à vitrina dos troféus do PS e veja que falta uma taça. A taça é o Governo Regional da Madeira. Eu sou o primeiro a compreender, conheço pessoalmente o dr. António Costa, ele gosta de estar sempre por cima e faz tudo por isso – a geringonça é a prova –, mas está a fazê-lo desastradamente. Entrou numa bulha sobre questões pontuais e penso que com essa bulha não está a ajudar o candidato do seu partido.

O que pensa do candidato de António Costa para a Madeira?

Hoje não falo de pessoas.

O senhor já disse que ele era um bom candidato...

Disse que foi um bom candidato à câmara e lembro-me de ter dito que um bom presidente de Câmara não faz um bom presidente do Governo.

No livro é muito crítico do PSD - e o PSD ainda é o seu partido.

Sou do PSD com muita honra, e voto PSD. Só não votei nas eleições do Passos Coelho.

Mas é muito crítico e muito cético em relação ao futuro.

Não faço juízos de valor em relação a ninguém. É tudo fictício. O que digo é que quando se perde uma estabilidade política não é só a estabilidade política que se vai perder no futuro. Portugal viveu sempre em instabilidade política, tirando as governações do professor Cavaco Silva. Ainda hoje há um Governo de apoio maioritário e nunca tivemos tanta instabilidade social. Morre-se porque a saúde está sempre em greve, a classe operária e trabalhadora perde dinheiro porque falta-lhes quase todos os dias um transporte qualquer, a Justiça não anda e agora vai fazer greve, e as próprias forças de segurança dão um ar de não dar segurança ao país. Vivemos um momento de grande instabilidade. Essa coisa de se pensar que ao trazer o PCP e o BE para a área do poder se ia estabilizar o país saiu exatamente o tiro pela culatra. Nunca vi um primeiro ministro levar com tantas greves no nariz.

Na Madeira, sou crítico do que aconteceu até à última remodelação do governo daqui. Os dois primeiros anos do governo PSD foram uma patetice. Agora há um grande esforço, que eu acho positivo, para recuperar. A grande questão é saber se dois anos dão para recuperar os dois anos anteriores.

Se não houver maioria...

A autonomia é para ir mais longe e, se não está num quadro de luta permanente, não só não vai mais longe como começa a recuar. E se for para governos de coligação sem dúvida que ainda vai ficar mais fragilizada.

O que é provável que aconteça nas regionais de 2019?

Eu não estou por dentro das sondagens, nem tenho responsabilidades eleitorais, graças a Deus.

O PSD também não está a passar um bom momento a nível nacional.

Nenhum partido está neste momento a passar bons momentos. O país descambou. Eu estou de acordo quanto à estratégia que o Rui Rio tem seguido. Primeiro está o interesse nacional. Sabe que isto é uma novidade no discurso político em Portugal. Ele, Rui Rio, tem a coragem de dizer – já o ouvi dizê-lo em duas ou três questões – que uma ideia é capaz de estar certa, mesmo que depois se veja os pormenores, mas diz que é de interesse nacional. Este é um discurso novo que tem de se trazer para o país - e não andar a brincar às capelinhas partidárias. O povo está farto disso. O país carece uma reforma de fundo, e todos sabemos que não há reforma de fundo sem um acordo entre o PS e o PSD. Esta coisa de só se fazer oposição não é de estadistas. O interesse do Estado vai obrigar a haver, mais tarde ou mais cedo, um acordo entre o PS e o PSD. Se é um acordo de Parlamento, de Governo ou meramente partidário não sei, mas terá de haver.

Nesta linha, acho que Rui Rio está a fazer correr as coisas bem e sem pressa. Nunca vi críticas ferozes pessoais ao Rui Rio por parte dos partidos da oposição. Os meninos idosos do Passos Coelho - que eles já são idosos e têm a mania que são meninos, ficaram jotinhas a vida toda - é que fazem uma campanha diária, injusta e serôdia contra o Rui Rio.

Os secretários-gerais de Rui Rio passaram por escândalos, casos de Barreiras Duarte e de José Silvano

Desculpe, mas tenho de dizer uma das minhas: escândalo era se eu não trouxesse cuecas.

E o partido novo de Santana Lopes?

Novo? Aquilo é um partido velho, é mais do mesmo. Não vejo entusiasmo no país à volta disso. A ideia que eu tenho é que o Pedro Santana Lopes atirou-se para a frente, mas não gerou qualquer movimento nacional interessante, com cabeça, que fosse consequência do seu ato.

Mas há mais uma dissidência no PSD, fala-se que André Ventura está a criar um partido

Quem é esse André? É um que fala pelo Benfica? Ahh, isso são benfiquismos. Eu só acho possível um novo partido no quadro que descrevo no meu livro.

Acha que pode haver uma deriva populista em Portugal?

O que é isso de populismo? Cuidado com o termo populismo, que não se deve confundir com radicalismo. O termo populista foi inventado pelos partidos da situação nas democracias ocidentais para travar o aparecimento de ideias que não se coadunavam com o politicamente correto dos sistemas que eles próprios montaram e em proveito deles mesmos.

Mas o que pensa de Trump e de Bolsonaro?

Penso o mesmo que penso de Maduro. E Bolsonaro não é um fenómeno igual ao Trump. O Trump nasce de um voto útil contra o sistema. O Trump nasceu de um voto de protesto contra uma hegemonia na política financeira dos Estados Unidos, dos grandes grupos, que por acaso estão mais apoiados no Partido Democrático e cujos os interesses levaram a fenómenos de livre circulação financeira e comercial que prejudicou os postos de trabalho nos Estados Unidos. O caso da China é exemplar, não sou pelo protecionismo, mas é verdade que esses grandes interesses causaram desemprego nos Estados Unidos. Esses grandes interesses têm algumas famílias, como a família Clinton, o próprio Obama.

As pessoas também já não votam em A ou B porque o artista de cinema, o jogador de futebol, o jornal X ou jornal Y dizem para votar no senhor A ou no senhor B. As pessoas começaram a dizer vou é votar pela minha cabeça, não vou votar pelo politicamente correto.

Foi uma reação contra as elites?

Contra o sistema. É isto que os situacionistas não querem admitir, arranjam fantasmas... e já agora vou dizer uma coisa que se calhar a choca, mas acho que Portugal tem problemas mais graves do que andar a brincar às campanhas do Bolsonaro e do Trump. Portugal tem 20% dos votos expressos no totalitarismo comunista, há uma ameaça à democracia aqui. 20% não existe em parte nenhuma da Europa, na maior parte dos países da Europa já não há gente comunista. O que começa a aparecer são radicalismos à direita, que são tão maus como os de esquerda.

Mas há risco de um governo radical em Portugal?

Há risco se continuar a morrer gente por causa das greves na saúde, se os trabalhadores continuarem a ter que pagar do seu bolso as greves nos transportes, se se criar a ideia de que as forças policiais não inspiram segurança, se a Justiça não funcionar. Em oito, nove anos, temos um Bolsonaro à perna.

São as essas as razões para o populismo?

Não é populismo. Eu fui sempre acusado de populismo, mas o meu populismo é por gostar de festas, de andar no meio do povo, de falar com as pessoas. O Presidente da República fala contra o populismo e é um populista nato. Ainda bem que é, eu subscrevo aquela forma de estar, é um populista mas no bom sentido da palavra. O termo correto é radicalismo, mas o politicamente correto não gosta de empregar o termo por causa das grandes alianças tácitas com a esquerda em detrimento das classes médias. Tanto no liberalismo como no marxismo, as classes médias são consideradas um atrapalho.

E que o que pensa dos separatismos?

Até agora são umas tontices. Na Europa, não está provado que o separatismo venha a ser solução para as zonas que defendem o separatismo. O separatismo só tem dado pretextos aos estados centrais para arrefecer no federalismo e no avanço do regionalismo.

O que pensa sobre o que está a passar-se na Catalunha? Há pessoas presas

Acho que isso tem que ser resolvido. Ninguém pode ser preso por uma ideologia. Resta saber se na declaração de independência que eles fizeram alguém saiu lesado, se o país foi lesado em milhões, se alguém morreu, se alguém ficou ferido. Tanto quanto sei aquilo foi tudo espetáculo. As pessoas não podem ser presas pelas suas ideias. Mais cedo ou mais tarde, terá que haver uma amnistia qualquer.

Alguma vez colocou a hipótese de ser um líder separatista?

Não. Senti-me sempre português, mesmo nos meus combates. O inimigo principal não era Portugal, mas os indivíduos que estavam à frente do Estado português, era com eles que eu combatia pelo progresso da minha terra. Cheguei a pensar várias vezes em levar a questão às Nações Unidas.

Isso não era folclore político?

Não. Pode-se levantar a questão nas Nações Unidas ou na Amnistia Internacional sem intuitos separatistas. Basta dizer: está aqui um território ao qual ainda impõem regras. Isto não é separatismo, é o contencioso das autonomias.

É altura de voltar a falar do contencioso das autonomias?

O governo regional tem é que intervir mais na política nacional. Se eu estivesse no governo regional fazia um escarcéu a nível nacional sobre o não funcionamento dos transportes neste país. Não falava só da Madeira, falar só da Madeira dá um ar de egoísmo. Não era só do aeroporto da Madeira, mas há coisas que eu não entendo. O aeroporto é da Madeira, mas há umas capelas em Lisboa que mandam no aeroporto em termos de meteorologia e de autoridade aeroportuária. Esses senhores não têm nada que mandar aqui. No meu tempo nunca tive grandes problemas, nem sequer ouvi falar deles.

Seria o mesmo Alberto João agora, em que há redes sociais? Faria política da mesma maneira?

A estratégia política que foi desenvolvida foi adequada à conjuntura de cada época. Hoje é uma época diferente, teria de montar uma máquina bem montada para as novas tecnologias de informação e teria de recorrer a quem soubesse do assunto. Há uma coisa que eu nunca cortaria, que é o contacto permanente com as massas populares e discutir o programa de governo de quatro em quatro anos, freguesia a freguesia, com o povo à porta das igrejas. É que ninguém vota contra um programa no qual já participou. E já disse isto ao presidente do Governo.

Neste livro, a personagem que acaba em presidente do Governo é um “bon vivant”. É preciso ter essa personalidade para ganhar as eleições na Madeira?

O que é preciso é sentir-se bem no meio do povo.

E nem todos os políticos se sentem bem?

Nem toda a gente tem jeito para isso. É preciso ter jeito para estar com o povo, aqui e em qualquer parte do mundo. É preciso gostar das pessoas e que as pessoas gostem de nós.

É preciso gostar de dar beijos e abraços?

Eu de beijos sempre gostei, mesmo sem ser na política.