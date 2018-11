A ambição e os ataques ao PS: as frases que marcaram a Convenção do Bloco

Sobre Governo e ambição

"Queremos ser Governo? Sim, queremos. Se vamos ser Governo? Estamos prontos, camaradas"

Mariana Mortágua

"Toda a política é luta pelo poder e pelo Governo. Alcançaremos força para fazer parte de um Governo quando o povo quiser"

Catarina Martins

"Queremos um Governo de esquerda, com um programa de esquerda"

Joana Mortágua

"Até ao infinito e mais além"

Francisco Louçã (citando Toy Story)

"Só a luta cria a força que pode alterar a relação de forças. Eventualmente na governação, se a força for suficiente"

Luís Fazenda

"Estamos prontos para o que é preciso, para o que é urgente"

José Gusmão

"Queremos ganhar, estamos preparados para ganhar"

José Soeiro

Se havia dúvidas sobre o posicionamento do Bloco de Esquerda sobre uma possível participação num futuro Governo, elas acabaram: o partido está disponível e, sobretudo, "preparado" para tomar as rédeas do poder. O tempos de geringonça parecem ter levado os bloquistas, que já consideram ter "concretizado impossíveis", a querer mais. E a acabar com o "mito" de que não passam de um pequeno partido de protesto.

Sobre o PS

"A política mudou porque o PS não teve maioria absoluta"

Catarina Martins

"PS atuou numa lógica de sobrevivência"

João Vasconcelos

"Será que para o PS o atual acordo parlamentar foi apenas um expediente para chegar ao poder?"

José Gusmão

"A proposta de Centeno já era o plano de Bruxelas mesmo antes de ser ministro"

Mariana Mortágua

Já é tempo de campanha - afinal, só no próximo ano o BE terá de enfrentar eleições regionais na Madeira, europeias e legislativas - e isso ficou bem patente na separação clara que o BE definiu entre si e o PS. Os avanços da legislatura, defendeu sempre, fizeram-se apesar dos socialistas e não graças a eles; o BE apresenta-se como uma espécie de farol dos progressos. Por isso mesmo, quer mais força para ganhar ainda mais influência. Até porque tem dúvidas sobre as intenções do atual parceiro de acordo - que já disse não querer "casar" com o BE, ficando apenas por uma relação de "amizade".

Sobre os defeitos do Bloco

"O Bloco é um partido fantasma que não está nem no Governo nem na oposição" e "Estamos mais fracos, dentro de uma bolha partidária, graças ao encantamento de quem se acha perto do poder e se acha sempre certo"

Inês Ribeiro Santos

"O BE precisa de um sobressalto que o acorde para a realidade"

Américo Campos

Francisco Pacheco: "BE não pode dar-se ao luxo de repetir esta experiência governativa"

Francisco Pacheco

A oposição interna é residual, mas os subscritores das moções M e C, críticas da direção, aproveitaram o seu tempo de intervenção para atacar a atual solução governativa, a sede de poder que atribuem aos dirigentes e a falta de ligação às bases. Para os críticos, a entrada numa solução de Governo transformou o Bloco num partido "institucionalizado", exclusivamente preocupado com a política parlamentar e os cargos.

Sobre si próprio

"O Bloco mudou porque cresceu"

Catarina Martins

"Alguém lhes vá [aos grandes empresários] perguntar se o BE é um partido como os outros"

Jorge Costa

"Não somos ativistas de sofá. Somos o partido que está a mudar a política"

Pedro Filipe Soares

Os dirigentes aproveitaram para responder às críticas. E asseguraram que a atual aposta do BE em chegar ao Governo e influenciar o poder não contraria o ADN de um partido que sempre criticou o sistema. O BE cresceu, é certo, mas apenas para ganhar mais força para as lutas de sempre, reforçaram.

Sobre a Europa

"[Política que o BE defende] é incompatível com o Tratado Orçamental"

Marisa Matias

"Para nós, não faz sentido casar com o Eurogrupo"

Luís Fazenda

"A urgência é derrotar o Tratado Orçamental. Quando os tratados atacam o povo, a consciência da esquerda é clara: mudem-se os tratados"

Catarina Martins

O discurso do partido nem sempre se focou na Europa, mas quando tal aconteceu serviu para reforçar uma das principais diferenças em relação ao PS: o Bloco continua a considerar que o Governo deve, se não rasgar, mudar o Tratado Orçamental e que se verga a Bruxelas e ao cumprimento de metas impostas pelas autoridades europeias, sufocando a economia portuguesa.