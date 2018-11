Trump aterra em Paris e ataca Macron: "Insultuoso"

Reunem-se este sábado em Paris, à margem das comemorações do fim da Primeira Guerra Mundial. Macron quer um exército europeu. Trump, antes de aterrar, foi ao Twitter.

Donald Trump chegou esta manhã a Paris para participar nas comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial e não perdeu tempo a atacar o anfitrião. "Muito insultuoso", escreveu o Presidente dos Estados Unidos na sua conta no Twitter, no preciso momento em que o seu avião aterrava no aeroporto internacional de Orly, perto da capital francesa.

Em causa está a proposta feita na terça-feira pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, de criação de "um verdadeiro exército europeu" para melhor proteger o velho continente. Trump considera insultuoso o homólogo francês querer que a Europa "se proteja dos Estados Unidos da América, da Rússia e da China". E insistiu que o que a Europa tem que fazer é "pagar a sua parte à NATO, que os EUA subsidiam largamente".

"Só protegeremos os europeus se decidirmos ter um verdadeiro exército europeu", afirmou Emmanuel Macron, considerando ser necessário a Europa proteger-se da China, da Rússia "e, mesmo, dos EUA". Atualmente, não existe qualquer exército europeu supranacional.

Trump e Macron têm previsto um encontro neste sábado de manhã. O Presidente dos EUA tem dito manter com o homólogo francês uma certa cumplicidade, embora divirjam em questões tão centrais quanto a política comercial ou o clima.