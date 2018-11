Poder político suspenso do processo de Tancos

O clima de altíssima tensão vivido nos últimos dias nas cúpulas do Estado a propósito de Tancos tem uma razão central: ninguém sabe até que ponto poderão Belém e São Bento ser ainda envolvidos no âmbito das investigações em curso no Ministério Público (MP). E ninguém tem certezas de escapar aos estilhaços que daí poderão sobrar para a classe política.

Para ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)