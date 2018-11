Joana Vasconcelos expõe em Serralves em 2019

I’m Your Mirror encerra ao público no Museu Guggenheim de Bilbau no domingo. Em 2019 chegará ao Porto.

Envolta em muitas dúvidas durante meses no contexto de divergências entre a direção artística e a administração da Fundação de Serralves, a exposição de Joana Vasconcelos deverá chegar ao Porto em 2019. O Jornal de Notícias aponta este sábado duas datas para a inauguração e o encerramento da exposição em Portugal: 14 de Fevereiro a 24 de Junho do próximo ano. A exposição I’m Your Mirror fecha este domingo no Museu Guggenheim de Bailbau, onde recebeu 640 mil visitantes desde a sua inauguração em Junho. Foi a primeira artista portuguesa a ter uma exposição individual no importante museu basco. Para já, não são conhecidos mais detalhes sobre a realização da exposição, o que deverá acontecer em janeiro, quando o Museu de Serralves apresentar a sua programação para o ano de 2019. Em Bilbau, I’m Your Mirror mostrou 14 novas obras de um total de cerca de 30, entre as quais a monumental Egeria (2018), da série Valquírias, feita propositadamente para o grande hall do museu.