Governo abre mais 2500 vagas para estrangeiros no Ensino Superior

Em quatro anos, número de estrangeiros no Superior cresceu 50%. Nova medida entra em vigor no próximo ano.

O Governo vai autorizar as instituições do ensino superior a abrirem vagas para mais 2500 estrangeiros no próximo ano letivo, noticia o Público. O argumento avançado para esta decisão do Ministério da Ciência, Teconologia e Ensino Superior é o aumento da procura que se tem verificado nas universidades e politécnicos portugueses.

A notícia, confirmada pelo gabinete do ministro Manuel Heitor, segue-se a meses de negociações entre Governo e instituições do ensino superior.

O Estatuto do Estudante Internacional, aprovado em 2014, prevê que universidades e politécnicos possam destinar cerca de 20% de vagas para estudantes estrangeiros, mas o Ministério tenciona alargar esta percentagem para 25% no próximo ano.

O número de vagas deverá, assim, subir das atuais 10.200 para 12.700, numa altura em que o interesse de alunos internacionais por estudar em Portugal não para de crescer.

Em 2011/2012 apenas 28.656 estrangeiros frequentavam um curso superior em Portugal.