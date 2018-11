Identificada a deputada que terá marcado presença a José Silvano: Emília Cerqueira

A deputada do PSD Emília Cerqueira terá sido a responsável por marcar presença ao secretário-geral social-democrata nos dois plenários em que este faltou mas teve alguém a picar o ponto por si. As imagens do Canal Parlamento provam que a deputada, eleita por Viana do Castelo, estava nos dois dias, à hora a que a validação da presença de Silvano foi feita no sistema informático da AR, no computador onde isso foi feito.

Contactada pelo Expresso ao final da manhã desta sexta-feira, a deputada não atendeu o telefone e recusou-se a dar esclarecimentos, apesar de ter sido informada por mensagem escrita sobre a informação apurada pelo nosso jornal. A seguir, esteve reunida com responsáveis do PSD, para concertar uma estratégia de defesa. Marcou uma conferência de imprensa para as 16h desta sexta-feira na Assembleia da República.

Tanto no dia 18 de outubro como a 24 do mesmo mês, Emília Cerqueira estava, mal a sessão plenária foi aberta pelo presidente da Assembleia da República, no lugar onde ficou registado o login de José Silvano, na terceira fila da bancada do PSD. Para o fazer, Cerqueira tinha de conhecer a password de Silvano, que foi atualizada em julho passado.

Em ambos os dias, o registo da presença do secretário-geral social-democrata foi feito logo nos primeiros minutos da sessão. No dia 18 Silvano estava em Vila Real e no dia 24 estava em Santarém.

Chegou a haver especulações, entre os deputados mais próximos de Rui Rio, sobre se Silvano não teria sido alvo de uma maquinação promovida por deputados críticos da atual liderança. Nada mais longe disso: Emília Cerqueira é considerada muito próxima do secretário-geral do PSD.