Emília Cerqueira decide assumir culpa no caso Silvano depois de confrontada pelo Expresso

As imagens do Canal Parlamento, que o Expresso esteve a analisar, não deixavam margem para dúvidas. No lugar onde foram marcadas as falsas presenças de José Silvano em dois plenários da Assembleia da República, no mês passado, estava sentada, nos dois dias, a mesma pessoa. Emília Cerqueira, deputada muito próxima de Silvano, eleita pelo círculo de Viana do Castelo, estava de ambas as vezes no computador certo, à hora certa: o computador onde foram validadas as duas presenças falsas de Silvano, à hora a que esse registo foi feito.



Com os factos apurados, o Expresso contactou a deputada em causa ao fim da manhã desta sexta-feira. De nenhuma das vezes Emília Cerqueira atendeu. Seguiu-se o contacto por mensagem escrita, para a deputada e para a assessora do grupo parlamentar do PSD. O Expresso informou a deputada e a assessora da conclusão a que chegou depois de analisadas as imagens da AR Tv, e pediu explicações.



Também por SMS, a deputada de Viana do Castelo prometeu responder logo que terminasse a audição em que estava a participar. Não o fez. Em vez disso, passou as horas seguintes numa roda-viva de contactos, nomeadamente com responsáveis da direção do PSD, a afinar a sua estratégia de defesa.



Por volta das 15h, os jornalistas foram convocados para uma conferência de imprensa da deputada. E começou a circular a informação de que iria assumir sozinha a culpa pela falsa-presença do secretário-geral. Recorde-se que ainda ontem Silvano jurou que não pediu a qualquer deputado para que o inscrevesse quando estava ausente do Parlamento. Mas não esclaraceu se deu a sua password a alguém.



Agora Emília Cerqueira terá de explicar como teve acesso à palavra passe do secretário-geral, e porque razão falsificou os registos do Parlamento em favor de Silvano.