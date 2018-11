Ministério Público arrasa planos de Medina para antiga Feira Popular

“Violação” do PDM; decisões da Câmara sujeitas a “impugnação”; ou “falta de legitimação” da autarquia - são apenas três das muitas questões de “legalidade urbanística” que o Ministério Público (MP) vê no projeto da Câmara de Lisboa para a zona de Entrecampos. A autarquia foi ontem questionada pelo MP, na sequência de queixa do CDS, e precisa de responder rapidamente. É que para segunda-feira está marcada a hasta pública dos terrenos da antiga Feira Popular, negócio que assenta (sobretudo para os possíveis compradores) em regras e garantias que a Justiça agora questiona.

[Notícia em desenvolvimento]