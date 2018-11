Manfred Weber é o candidato do PPE à presidência da Comissão Europeia

O alemão Manfred Weber será o candidato do Partido Popular Europeu (PPE) ao cargo de presidente da Comissão Europeia, ao ser eleito esta manhã, em Helsínquia, no congresso da maior família política, onde se incluem PSD e CDS.

Foi uma vitória expressiva de Weber, que mostrou que o Partido Popular Europeu está também com a chanceler alemã e com o candidato mais conservador na corrida à sucessão de Jean-Claude Juncker.

O eurodeputado que é também o líder do grupo parlamentar do PPE no Parlamento Europeu conseguiu 79,2% dos votos – 492 delegados dos 621 que votaram deram preferência ao alemão, que era também o favorito do PSD e de Rui Rio. Já o ex-primeiro-ministro finlandês Alexander Stubb não obteve mais do que 127 votos (20%).

O processo de designação do presidente do Executivo comunitário entre os cabeças de lista indicados pelas famílias políticas europeias (os chamados "Spitzenkandidaten", termo alemão que se pode traduzir por "candidatos principais"), segundo os resultados eleitorais, foi inaugurado por ocasião das anteriores eleições europeias, em 2014.

Antes, o presidente da Comissão era escolhido pelo Conselho Europeu –chefes de Estado e de Governo da União Europeia –, e posteriormente ratificado pelo PE, tendo Durão Barroso sido o último presidente do Executivo comunitário (2004-2014) a ser indicado sem recurso ao método do "Spitzenkandidaten".