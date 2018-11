Procuradoria-Geral da República analisa suspeitas sobre José Silvano

Secretário-geral do PSD assinou presenças no Parlamento sem ter estado presente

As faltas de José Silvano no Parlamento estão a ser analisadas pelo Procuradoria-Geral da República (PGR). De acordo com uma resposta enviada ao Expresso esta quarta-feira, o gabinete de Lucília Gago revela que se encontra a "analisar os elementos que têm vindo a público com vista a decidir se há algum procedimento a desencadear no âmbito das competências do Ministério Público".

O caso foi revelado pelo Expresso no último sábado e já levou à reação do líder do PSD, Rui Rio, e do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

No sábado, o Expresso noticiou que o secretário-geral dos sociais-democratas não esteve presente em duas reuniões plenárias mas validou a sua presença no Parlamento. Numa dessas ocasiões, Silvano encontrava-se em Vila Real, a 380 quilómetros de Lisboa. E alguém que conheceria a palavra-passe do secretário-geral marcou a sua presença num dos computadores da Sala das Sessões. Só que essa password é secreta, pessoal e intransmissível.

José Silvano confirmou não ter estado presente nesse dia na Assembleia da República e deixou no ar a possibilidade de alguém ter validado a sua presença. "Alguém pode ter validado. Eu não validei."

Já esta quarta-feira, a agência Lusa revelou que José Silvano chegou à hora do início da reunião, 14h00, assinou a lista de presenças e deixou a sala onde decorreu a reunião, que se prolongou até cerca das 16h00, sem sequer chegar a sentar-se, e não mais voltou.

