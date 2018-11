“O BE nunca será ‘levado’ para o Governo pelo PS”

A duas semanas da XI Convenção, Catarina Martins deu uma entrevista ao Expresso para mostrar que o Bloco está preparado para entrar num próximo Governo. Mas nunca com um papel secundário. O PCP não fica de fora desta equação, porque “é uma força essencial”, diz Catarina Martins.

Na mesma entrevista, a coordenadora do Bloco não esconde algum desencanto com os socialistas e acusa o PS de ter tido “comportamentos menos próprios” para com o Bloco de Esquerda. Tudo com um único objetivo: chegar a uma vitória eleitoral esmagadora. “Acho que o país se lembra do que são as maiorias absolutas do PS”, aproveita para lembrar Catarina Martins.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI)

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)