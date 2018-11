António Costa "disponível" para responder na comissão de inquérito de Tancos

António Costa está, “obviamente, totalmente disponível” para responder à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Tancos”, afirmou ao Expresso fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro. Perante o cerco crescente para que saia do silêncio e explique o que sabia e não sabia sobre o desaparecimento e a recuperação do material furtado, Costa decidiu dar o passo em frente. E o momento de ser chamado pode estar cada vez mais perto.

Depois de o CDS e os partidos à esquerda do PS terem admitido convocar o chefe do Governo, o PSD — que inicialmente tinha afastado essa hipótese — admite agora alinhar com os que acham necessários esclarecimentos do chefe do Governo. Já não restam dúvidas de que o primeiro-ministro responderá a perguntas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar Tancos.