Tancos. Primeiro-ministro deve explicações por falsidade nas declarações sobre o material recuperado

As discrepâncias entre a lista de material furtado divulgada em outubro passado pelo Governo e aquela que enumera o material recuperado e que foi agora entregue na Assembleia da República, no seguimento de um requerimento apresentado pelo CDS, representam um reforço dos alertas e das críticas feitas pelos centristas sobre este tema, defende o partido.

Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, afirmou ao Expresso que "ficam mais do que reforçados os alertas e as críticas feitas pelo CDS à forma pouco transparente e politicamente irresponsável como o governo socialista tem tratado deste assunto". Para Nuno Magalhães, "o primeiro-ministro que publicamente falou na recuperação de todo o material furtado, deve explicações aos portugueses e ao parlamento pela falsidade dessas mesmas declarações".

"A Comissão de inquérito proposta pelo CDS terá um papel central no esclarecimento de todo este caso", rematou Nuno Magalhães..