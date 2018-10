Paulo Rangel: Portugal deve contribuir para que a democracia seja conservada no Brasil

O eurodeputado Paulo Rangel defendeu nesta terça-feira que Portugal deve respeitar os resultados eleitorais no Brasil e fazer tudo para que os padrões de democracia e liberdade sejam conservados mas garantiu que nunca votaria em Bolsonaro.

"Neste momento, o que nós temos de fazer é respeitar os resultados eleitorais e nas relações Portugal Brasil fazer tudo o que está ao nosso alcance para que sejam as melhores possíveis e ajudar a que os padrões de democracia, liberdade, estado de direito, respeito pelos direitos fundamentais seja, absolutamente, mantidos e conservados no Brasil", referiu.

À margem da cerimónia de abertura do 62ª Congresso União Internacional de Advogados (UIA), no Porto, Paulo Rangel que afirmou que nunca votaria Jair Bolsonaro, disse, contudo, compreender o voto neste candidato face à situação difícil que o Brasil enfrenta.

"Ele é errado, mas compreendo que a situação é de um grande alarme. As pessoas estão, de facto, esgotadas. Um país que tem 64 mil homicídios por ano é, evidentemente, um país que está numa situação muito difícil. Um país que praticamente decapitou toda a sua política em escândalos de corrupção, está numa situação muito difícil", sustentou.

Para eurodeputado e vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE), a maior família do Parlamento Europeu, os resultados eleitorais de domingo eram, por isso, expectáveis, pelo que a Portugal cabe agora "trabalhar por um lado para que as relações entre Portugal e o Brasil sejam o melhor possível, e por outro lado, trabalhar no sentido de fortalecer as instituições e defender a prevalência do estado de direito".

Paulo Rangel considerou que "o PT deixou uma péssima herança" em que a violência e corrupção generalizada foram os ingredientes que "levaram muita gente que não se revê exatamente em todo o programa do Bolsonaro, a considerar que era o menor dos males".

O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro Partido Social Libera (PSL) foi eleito no domingo Presidente da República Federativa do Brasil, conquistando, na segunda volta das presidenciais, 55,1% dos votos, enquanto Fernando Haddad (PT, esquerda), não foi além de 44,9%.