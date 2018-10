Acréscimo de “horas extra” em Belém: Marcelo diz que a culpa “é das 35 horas”

Marcelo Rebelo de Sousa responsabiliza a decisão do Governo de reduzir o horário semanal de trabalho das 40 para as 35 horas pelo acréscimo em horas extraordinárias registado nas contas da Presidência da República.

Confrontado com o relatório do Tribunal de Contas (TC) que aprovou as contas de Belém de 2017 com alguns reparos, o Presidente admitiu que haja algum aumento de horas devido a "deslocações de fim de semana" mas apontou como "principal" causa a alteração nos horários dos funcionários do Estado.

"Não se podendo aumentar pessoal", justificou Marcelo, e havendo uma redução do horário normal isso acaba por implicar um reforço de horas extra. Em 2017, Belém gastou em trabalho extraordinário 523 mil euros, mais 70 mil do que em 2016. Um dos alertas do TC vai no sentido de exigir um maior controlo na assiduidade dos funcionários.

"Na Secretaria Geral da Presidência da República subsiste um controlo através de livros de ponto, sem integração automática com o programa de processamento dos vencimentos", lê-se no relatório. Segundo os juízes do Tribunal de Contas, "os testes realizados evidenciaram casos de trabalhadores com mais de 90 horas mensais de prestação de trabalho" e no Museu da Presidência "destaca-se a realização de forma sistemática de trabalho suplementar em dia de descanso obrigatório".

O conselho de administração da Presidência garante, em contraditório, que "está em avaliação a implementação de um sistema de registo eletrónico da assiduidade ajustado às necessidade da Presidência".

Em causa estão apenas os funcionários ligados à secretaria-geral, já que os assessores do Presidente da República não são funcionários públicos. Globalmente, as despesas com pessoal sofreram, aliás, segundo o mesmo relatório do TC, "um decréscimo de 1,4%", em parte devido à extinção do gabinete de apoio ao ex-Presidente da República, Mário Soares.

Uma das recomendações do Tribunal prende-se precisamente com os gabinetes de ex-Chefes de Estado, nomeadamente "a verificação periódica dos bens existentes naqueles gabinetes". Os juízes alertam para a "ausência de normas que disciplinem a extinção" dos apoios a ex-PR, principalmente no que toca "ao destino a atribuir aos bens". No caso de Mário Soares, o gabinete ficou a funcionar na Fundação com o mesmo nome.